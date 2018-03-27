В Кишиневе началась такая предвыборная раздача слонов, что удивляются даже румыны

Председатель ДПМ Влад Плахотнюк разместил на своей странице в социальных сетях видеопрезентацию проекта спортивной арены, которая будет построена в течение года в Ставченах. «Ziarul de Gardă» сообщил, что к идее построить комплекс причастны крестники лидера демократов: спикер парламента Андриан Канду и предприниматель Дорин Дамир. Как отметил Сotidianul.md, представленное видео - вырезанный кусок из ролика авторов французского проекта «Dunquerque Arena». Комплекс рассчитан на 10 тысяч мест, его стоимость составляет порядка 100 миллионов евро, срок реализации – не менее четырех лет.

В пятницу парламент принял в первом чтении закон о передаче 69,2 гектара земли, находящихся на балансе колледжа виноградарства в Ставченах, под строительство культурно-спортивного комплекса «Кишинев-арена».

Представляя документ, спикер парламента Андриан Канду сказал, что строительство комплекса будет осуществлено по принципу государственно-частного партнерства, работы начнутся в июне и завершатся через год. Общая стоимость проекта - 30-50 миллионов евро, из которых до 10 миллионов - доля государства.

Председатель ПКРМ Владимир Воронин заявил, что проект, наряду с проектами 1200 новых дорог и доступного жилья для молодых специалистов, является предвыборной пиар-кампанией демократов. Канду ответил: «Если Демпартия поставит цель запустить в космос своего космонавта, она этого добьется».

Какую пользу принесут озвученные проекты обществу? Об этом шел разговор в ходе передачи «Cutia Neagră» на телеканале TV8.

«Пожарная» идея Плахотнюка

«Сама по себе идея построить культурно-спортивный комплекс, как и 1200 километров дорог и жилье для молодежи, заслуживает одобрения, однако реализация вызывает много вопросов, - сказал эксперт, исполнительный директор центра «DateInteligente» Михай Бологан. – В частности, из каких фондов государство намерено выделить 200 миллионов лей и что комплекс в Ставченах и будет собой представлять конкретно?».

«Идея построить комплекс в Ставченах почему-то именно сейчас возникла в пожарном порядке, почему не в конце прошлого года или в начале нынешнего, когда принимался бюджет? - поддержал коллегу эксперт аналитического центра «Expert –grup» Дмитрий Будянский. - Крайне важно, чтобы реализация этого проекта была проведена качественно, а не в спешке. Хотелось увидеть реальный проект с публичным обсуждением, а не тот, что нам навязывают по желанию одной персоны. У нас до сих пор нет ни одного положительного примера государственно-частного партнерства. Все подобные проекты создавались для того, чтобы позволить кому-либо залезть в государственный карман».

Костандаки: «Демократы готовятся к победе на «Евровидении»?»

«Скорость, с которой намереваются построить комплекс в Ставченах, наводит на мысль, что мы готовимся к тому, что наши ребята победят на «Евровидении» в мае, и следующий конкурс негде будет проводить, - высказал свою точку зрения эксперт, руководитель Европейского социально-политического центра Георге Костандаки. – У меня возникает подозрение, что частный инвестор уже определен без проведения аукциона. Сужу об этом по названным суммам инвестиций. На каких расчетах они базируются? Не исключено, что за этим проектом - легализация части украденного миллиарда. Роль государства должна заключаться в проведении транспарентного аукциона и выделении земли – не более. Что еще настораживает - зачем отводить по строительство почти 70 гектаров? Площадь разрушенного республиканского стадиона - 9 гектаров. Хотелось бы увидеть проект инфраструктуры будущего комплекса».

Напомним: четыре года назад тогдашний министр молодежи и спорта Октавиан Бодиштяну уже сообщал журналистам о намерении построить под Кишиневом национальный стадион. Он говорил, что на возведение масштабного сооружения площадью в 16 гектаров, потребуется почти 100 миллионов евро. На многофункциональной арене обещали соорудить теннисные корты, футбольные, мини-футбольные, баскетбольные и волейбольные площадки, планировались олимпийский бассейн и два отеля.

«Хотелось бы знать, что еще будет построено на этих 70 гектарах земли: жилые дома, торговые комплексы, рестораны? – спросил Будянский. – И главное, что выиграет от этого государство: новые рабочие места, дополнительные доходы в бюджет? Или часть этих земель перейдет в частные руки и будет перепродана, как зачастую у нас происходит?».

Дороги отремонтируют из предусмотренных в бюджете средств

Гости передачи скептически отнеслись и к обещаниям ДПМ реабилитировать в нынешнем году старые и построить новые дороги – всего 1200 километров.

«Десять лет назад мы провели исследования в столичном муниципии и выявили ограниченность технических возможностей фирм, занимающихся дорожными работами, - отметил Бологан. – Из-за нехватки средств в городском бюджете фирмы вкладывали зачастую собственные средства, а если и возвращали их - то с трудом и долго. Отсутствие средств не позволяло им развиваться, приобретать современную технику, модернизовать производство, зачастую приводило к банкротству. Та же ситуация и на национальном уровне. Фирмы вкладывают свои средства в ремонт и строительство дорог, многие потом разоряются, работы останавливаются. Нет долгосрочной стратегии. Обычно о дорогах вспоминают перед выборами».

Будянский отметил проблемы, связанные с финансированием: «На протяжении многих лет эксперты безуспешно говорят о необходимости пересмотра системы использования средств из дорожного фонда. После того, как правительство утвердило решение о расходовании средств на эти 1200 километров дорог, у меня возникли вопросы. 972 миллиона лей предназначены для ремонта национальных трасс, из них 432 миллиона - для работ на трассах, проходящих через населенные пункты, средства утверждены в бюджете. Местные власти различного уровня получат для дорожных работ 734 миллиона лей, почти столько же, что и в прошлом году. Непонятно, входят ли вышеназванные суммы в утвержденную правительством смету расходов в размере 1,6 миллиарда лей для работ на тех самых 1200 километрах - или это дополнительные средства? Если входят, то почему не были внесены законодательные изменения в бюджет? И как министерство экономики и инфраструктуры сможет отслеживать эффективность расхода средств на дорожные работы, полученные местными властями?».

Риски «Первого дома»

Высказались гости передачи и о программе «Первый дом».

«С точки зрения социальной политики все прекрасно, - отметил Костандаки. – А вот с точки зрения реализации - вопросы. В бюджете предусмотрено 50 миллионов лей для страхования со стороны государства половины суммы ипотечного кредита для молодого специалиста. При стоимости квартиры в среднем около миллиона лей ежегодно программой могут воспользоваться не более 100 человек. Она мало чем отличается от обычного ипотечного кредита, учитывая довольно высокую годовую процентную ставку – свыше 9 процентов плюс комиссионные банка. Высок риск, если жилье продолжит обесцениваться, а выплачивать кредит за квартиру придется по фиксированной цене, намного выше рыночной. Есть вероятностьи остаться без квартиры в случае, если не будет возможности в срок погашать кредит. Представитель минфина придет с судебным исполнителем, выселит семью без судебного решения и предоставления другого жилья. Квартира будет продана по рыночной цене, которая может быть много ниже уже заплаченной суммы. Государство и банк заберут свои деньги, в том числе компенсируют расходы по выселению, а должнику дадут остаток, которого и на комнату в общежитии может не хватить. Должны быть предусмотрены и другие виды гарантий - к примеру, гарантии со стороны третьих лиц, родственников».

«Я рассматриваю эту программу как альтернативную другим ипотечным кредитам, не более того, - сказал Михай Бологан. – Есть ряд вопросов. Чего хочет добиться власть? Я не слышал, чтобы кто-то из руководителей страны сказал: мы хотим добиться, чтобы ежегодно две-три тысячи молодых семей въезжали в свои квартиры или улучшали жилищные условия».

Румынский эксперт: если вмешается государство, арена превратится в «финансовую пропасть»

Скептически высказался по поводу новых глобальных проектов и руководитель центра «ExpertForum» из Румынии Сорин Ионицэ.

«Строительство культурно-спортивного комплекса может превратиться в темную финансовую дыру, в которую, как вода в песок, будут уходить огромные публичные деньги, - сказал он по видеосвязи. - Так произошло у нас в Бухаресте при строительстве национальной арены, на что потратили 250 миллионов евро из бюджета. Строили грандиозные планы: масштабные концерты, массовые шоу-представления со слонами… Ожидались очереди в билетных кассах - ничего этого не произошло. Вместо ожидаемой прибыли - одни убытки, которые немалым бременем легли на муниципалитет. В Румынии нет команд, музыкантов или артистов, способных собрать большую аудиторию, и вы столкнетесь с той же проблемой. При этом, как я понял, инициаторы еще не знают, что конкретно хотят построить. Что касается государственно-частного партнерства, могу заверить, что арена будет нефункциональной: так всегда происходит, когда вмешивается государство. За государственные деньги ни у кого не болит голова».

Обещания построить за год 1200 километров новых дорог – из области предвыборной болтологии, считает румынский эксперт: «У вас десять лет никак не могут завершить строительство небольшого участка от Кишинева до Унген – о каких тысячах километрах можно говорить? Мало просто хотеть – надо иметь возможности. Это относится и к проекту строительства доступного жилья. В Румынии давно работают над этим – и мы осознаем, что речь может идти только о долгосрочных проектах. Строительство ста квартир для молодых специалистов проблему их миграции не решит, нужно построить несколько тысяч. Вместо того, чтобы раздавать громогласные обещания, правящая партия должна сказать о конкретных долгосрочных проектах и сообщить подробности их реализации: откуда и на каких условиях появятся деньги».