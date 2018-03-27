Клаус Йоханнис: В переломные моменты, перед лицом угроз и опасностей, Румыния обеспечила защиту Бессарабии

Президент Румынии Клаус Йоханнис опубликовал во вторник, 27 марта, послание по случаю столетия объединения Бессарабии с Румынией.

В своем послании Йоханнис говорит о "политическом и патриотическом жесте, который делает честь элите того времени", и о том, что "в переломные моменты, перед лицом угроз и опасностей, Румыния обеспечила защиту Бессарабии", сообщает news.ro.

"В настоящее время наш курс конвергенции называется европейским путем Республики Молдова, для успеха которого наша страна предоставляет последовательную и постоянную поддержку", - утверждает президент Румынии.

"Сегодня мы празднуем 100-летие Декларации об объединении Бессарабии с Королевством Румыния. Решение, принятое Сфатул Цэрий в Кишиневе, было политическим и патриотическим жестом, который делает честь элите того времени и всем тем, кто мечтал об этом и работал для его реализации. Это один из тех моментов, которые навсегда определяют историю, согревают души и поддерживают сознание, поколение за поколением", - пишет президент Румынии Клаус Йоханнис.

Он ссылается на то, что Румыния 1918 года "была отмечена серьезной военной ситуацией и находилась в сложном международном контексте".

"Однако, несмотря на это, в переломные моменты, перед лицом угроз и опасностей от своих непосредственных соседей, не устанавливая условий или какой-либо компенсации, Румыния обеспечила защиту Бессарабии. Посредством проектов демократизации и экономических реформ, обещанных правительством Румынии в 1917 году, объединение 27 марта 1918 года стало для Бессарабии не только достижением национального идеала румын с двух берегов Прута, но и привлекательным проектом на будущее, жизнеспособной альтернативой мрачной перспективе большевизма", - заявил Йоханнис.

Клаус Йоханнис утверждает, что "политики 1918 года продемонстрировали понимание возможностей, которые история и международный контекст предоставили для реализации устремлений румын".

"Одно является общим для всех великих достижений Румынии в последние полтора века: они были достигнуты путем объединения наших проектов с великими европейскими процессами, путем ассимиляции обществом ценностей западного гуманизма. Так было в годы Великой войны, так было в год Великого объединения, которое началось с объединения Бессарабии с Румынией", - добавил Йоханнис.

Он также отметил, что "акт столетней давности является не только источником воспоминаний и благодарности по отношению к нашим предкам, но и постоянным источником вдохновения для необходимости развивать и углублять Стратегическое партнерство между Румынией и Республикой Молдова для европейской интеграции Молдовы".

"В настоящее время наш курс конвергенции называется европейским путем Республики Молдова, для успеха которого наша страна предоставляет последовательную и постоянную, дипломатическую, финансовую и техническую поддержку. Но у Румынии также есть долг - быть для Республики Молдова и в дальнейшем примером нации, участвующей в европейском проекте, моделью конкурентоспособной экономики, общества, которое способно оценить и извлечь выгоду из своего человеческого потенциала. В этом проекте, я убежден, что мы можем достичь тех же высот событий, которые мы празднуем сегодня!", - написал глава государства в заключении послания, переданного по случаю 100-летия объединения Бессарабии с Румынией.