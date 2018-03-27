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Молдова объявила о выдворении трёх российских дипломатов
27.03.2018

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Моловы объявило, что страна высылает трех российских дипломатов.

Они должны покинуть Молдову в течение недели, передает ria.ru

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции вызвало сегодня посла России в Молдове Фарита Мухаметшина, до сведения которого довели содержание устного уведомления – в соответствии с положениями венской конвенции о дипломатических отношениях (1961) три дипломата в рамках миссии объявлены персона нон грата и обязаны покинуть территорию страны в течение семи дней", — говорится в пресс-релизе МИДЕИ.

В ведомстве добавили, что это решение является "знаком солидарности" с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов.


 
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