В феврале молдавские граждане перевели в страну 93,48 млн. долларов

В феврале, через лицензированные банки, были переведены из-за рубежа в пользу физических лиц из Республики Молдова денежные средства на сумму 93,48 млн. долларов. Это на 18,3% меньше по сравнению с февралем 2017 года, говорится в пресс-релизе Национального банка, цитируемом IPN.

Переводы из ЕС составили 38,7%, из СНГ – 30%, а из остальных стран мира – 31,3%. В соответствии с распределением по государствам, следует отметить переводы из России – 29% (27,07 млн. долларов), сократившись на 2,8 процентных пункта по сравнению с февралем 2017 года. Переводы из Израиля составили 17,9% (16,73 млн.), а из Италии – 13% (12,19 млн).

Переводы из США составили 8,1% (7,57 млн.), из Германии – 6,2% (5,80 млн.), из Великобритании – 5,1% (4,75 млн.), из Франции – 3,3% (3,12 млн.), из Испании – 1,3% (1,20 млн.), Турции – 1,2% (1,11 млн.), из Ирландии – 1,2% (1,14 млн.), из Румынии –1,1% (1,02 млн.), из Португалии –0,9% (0,89 млн.) и из других стран – 11,7% (10,90 млн.).

В структуре валют, переводы в долларах составили 48,9%, на 0,6 пр. пункта меньше, по сравнению с февралем 2017 года. Следуют переводы в евро – на уровне 45,1%, увеличившись на 3,6 пр. пункта и в российских рублях – 6%, что на 3 пр. пункта меньше.

В феврале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, колебания курса валют по отношению к доллару способствовали на 7,5 процентных пункта общему росту стоимости переводов из-за рубежа в пользу физических лиц, но фактически (исключая влияние обменного курса с пересчетом сумм в соответствие с аналогичным периодом прошлого года) был зафиксирован рост объема переводов на 10,8%.