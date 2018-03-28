Прогресс не может быть устойчивым, если он не гарантирует минимального набора прав

Роль и миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Республике Молдова очень важны как для поддержания мира, так и для предотвращения конфликтов. С точки зрения Ассоциации Promo-LEX, отсутствие правосудия и минимальных гарантий прав человека не могут обеспечить прочного мира. В интервью для радиостанции Europa Liberă директор Promo-LEX Ион Маноле заявил, что Ассоциация по-прежнему будет выступать за гарантирование минимального набора прав для жителей левого берега Днестра, поскольку как Европейская конвенция, так и Всеобщая декларация прав человека, гласят, что каждый человек рождается, уже имея ряд прав, а на этой территории проживает около полумиллиона человек, передаёт IPN.

„Каждый раз я повторяю, что права человека нарушаются практически везде, повсюду, но для нас – организаций, активистов, адвокатов, защищающих права человека, очень важно иметь эффективные инструменты или механизмы, посредством которых злоупотребления или нарушения могут быть устранены, или с помощью которых можно защитить людей, когда они подвергаются таким злоупотреблениям. На протяжении многих лет мы пытались привлечь внимание к этой проблеме, в том числе через международные организации с офисом в Кишинёве. Мы просили их включить в программу переговоров темы, связанные с правами человека или, скорее, с отсутствием минимальных гарантий для проживающих там людей”, - отметил директор Promo-LEX.

По словам Иона Маноле, по итогам 15 лет деятельности в этой области он считает, что международные организации, имеющие офис в какой-либо стране, должны служить образцом для местных и национальных властей. Отсутствие консультаций с организациями, имеющими прямой контакт с людьми, является негативным сигналом. „Эти консультации практически полностью отсутствуют на протяжении последних, по меньшей мере, семи лет, и это не идёт на пользу никому. Это невыгодно абсолютно всем сторонам, особенно жителям региона, но также властям и миссии ОБСЕ, поскольку она не имеет возможности работать эффективно, тем более что её сотрудникам запрещён свободный въезд в Приднестровье. Мы живём в демократическом мире. Мы должны принимать, в том числе, и критические мнения”, - считает Ион Маноле.

По его словам, ситуация ухудшилось, и не только в области прав человека. А те аспекты, по которым, как настаивают некоторые политики и дипломаты, в диалоге между двумя берегами Днестра был достигнут прогресс, по его мнению, не могут быть долговечными, если не гарантирован минимальный набор прав человека в приднестровском регионе.

Ион Маноле также назвал важным, чтобы лица, занимающие влиятельные должности, такие как специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулировании Франко Фраттини, контактировали, вели диалог и общались не только с „лидерами” тираспольского режима, но и с местными жителями, чтобы узнать их мнение, увидеть их проблемы, и особенно с правозащитниками, представителями гражданского общества, с теми, кто ежедневно сталкивается с проблемами людей и пытается их решить, но вынужден останавливаться у дверей национальных или международных учреждений.