Федор Гелич: Пограничная полиция является соучастником торговли людьми

Председатель Общественной ассоциации „MOLDOVA MEA” Федор Гелич призывает премьер-министра Павла Филипа проверить деятельность Пограничной полиции, о которой говорит, что является соучастником торговли людьми. Согласно активисту, в адрес ассоциации, которую он возглавляет, поступило письмо, подписанное группой людей, которые пострадали после того, как обратились в фирму по подбору персонала, которая обещала им достойную работу в Польше.

Федор Гелич отметил в ходе пресс-конференции в IPN, что речь идет о 17 человек. Они поехали в Польшу на автобусе вместе с другими людьми. На границе они сказали, что едут на международный форум. Пограничники рассмеялись, услышав эти слова, и разрешили проехать после того, как водитель дал им взятку. Оказавшись в Польше, водитель отвез людей к польскому фермеру, который заплатил по 50 евро за каждого привезенного рабочего.

Федор Гелич сказал, что те, кто обратился к нему за помощью, пожаловались на то, что были вынуждены работать по 12 часов в день, и имели установленный объем работы: каждый должен был почистить 320 кг лука. Работали в холодном помещении под надзором охранников, без перерывов и еды. Через неделю, когда потребовали деньги, фермер отказался платить.

В результате, люди обратились к представителю фирмы, который обещал другую работу, с лучшими условиями. Но не сделал этого. Некоторые из них нашли работу самостоятельно, другие вернулись домой. На вокзале договорились заплатить 100 евро за проезд, но поскольку у них не было денег, согласились оставить водителям в залог паспорта.

По словам Федора Гелича, людей обманули. Они потребовали от компании вернуть им, по крайней мере, деньги, которых они заплатили за проезд на работу: по100 евро с человека, но были обвинены в том, что не хотят работать, и остались без денег. Активист считает, что, если сотрудники Пограничной полиции выполнили бы честно свои служебные обязанности и не позволили бы пересечь границу, люди не попали бы в эту ситуацию.

Федор Гелич заявил, что вместе с пострадавшими лицами напишет жалобу