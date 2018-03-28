ПДС и ППДП подписали Соглашения о сотрудничестве с НЛП Румынии

Либерально-демократическая партия, Партия действия и солидарности и Политическая партия „Платформа достоинство и правда” из Республики Молдова подписали соглашение о сотрудничестве с Национал-либеральной партией Румынии. Подписание состоялось в ходе пресс-конференции в IPN, в день, когда исполнилось 100 лет объединения Бессарабии с Румынией.

Председатель НЛП Румынии Людовик Орбан заявил, что подписание соглашения представляет собой манифест в поддержку трех политических формирований Молдовы в их усилиях предложить гражданам альтернативу власти. „Я выражаю уверенность и оптимизм в том, что эти три политические партии, которые представляют новую волну в политике и новую надежду для граждан Республики Молдова, вместе будут иметь возможность предоставить серьезную альтернативу в рамках выборов генерального примара муниципия Кишинев и на осенних выборах”, - заявил Людовик Орбан.

Лидер ПДС Майя Санду сказала, что соглашение о сотрудничестве является примером единства проевропейских антиолигархических сил. В год выборов, при поддержке НЛП из Румынии, нужно дать решающий бой коррупции и тем, кто хочет установить диктатуру в Республике Молдова. „Мы должны вместе построить демократию. Мы должны приблизиться к Румынии через конкретные проекты в различных областях”, - заявила Майя Санду.

Лидер ППДП Андрей Нэстасе заявил, что это соглашение о сотрудничестве означает единство, которое должно быть расширено и на уровне граждан Румынии и Республики Молдова. „Прилагая усилия, мы можем в один прекрасный день оказаться все в рамках ЕС, там, где нас связывают общие ценности, принципы”, - сказал Андрей Нэстасе.

Лидер ЛДПМ Виорел Чуботару сообщил, что возглавляемое им политформирование имело в прошлом соглашение о сотрудничестве с НЛП Румынии. Примэрии Молдовы под руководством либерал-демократов установили побратимства с примэриями под руководством национал-либералов Румынии. „Мы хотим, чтобы это единство преобразовалось в политические действия, мы должны приблизить объединение”, - сказал Виорел Чиботару.

Во вторник, 27 марта, и молодежные организации четырех политических партий подписали соглашение о сотрудничестве.