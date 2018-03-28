Плахотнюк: Кишинев будет просить международной поддержки в вопросе вывода российских войск

Председатель правящей в Молдове ДПМ Влад Плахотнюк заявил, что Кишинев будет просить международной поддержки в вопросе вывода российских войск. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил во вторник на встрече со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини.

На своей странице в facebook Плахотнюк сообщил, что "вывод российских войск с территории республики является приоритетом для Молдовы".

"В ходе встречи я представил аргументы, по которым РМ считает приоритетным вывод российских войск с нашей территории. Мы продолжим работать по всем дипломатическим каналам для выполнения соответствующих международных обязательств. Кроме того, мы будем и далее просить о международной помощи в выполнении этой задачи", - подчеркнул Плахотнюк.

Согласно сообщению пресс-службы ДПМ, "урегулирование приднестровского конфликта может быть достигнуто только на основе суверенитета и территориальной целостности РМ в пределах ее признанных границ".

"Документ о специальном статусе Приднестровья должен быть заключен в соответствии с этими параметрами и границами страны. Нынешняя правящая коалиция добилась подписания ряда протоколов с Тирасполем, направленных на то, чтобы помочь людям с обоих берегов Днестра, и начала процесс по укреплению доверия", - сказал Плахотнюк.

Он подчеркнул приверженность правящей коалиции "выполнению политических обязательств, взятых сторонами в рамках Венского протокола "5+2", с целью обеспечения дальнейшего прогресса в 2018 г.".

В свою очередь, в ходе встречи с Франко Фраттини, премьер-министр Павел Филип подчеркнул "важность эффективной коммуникации по вопросам процесса урегулирования приднестровского конфликта".

"Несмотря на то, что 2018 г. является годом выборов в Молдове, правительство приложит все усилия для достижения положительных результатов в данном направлении. Мы готовы и открыты для продвижения процесса поиска решений данного вопроса",- подчеркнул Филип.

В свою очередь, Франко Фраттини сказал, что "ОБСЕ по-прежнему готова играть посредническую роль в процессе вывода и уничтожения российских боеприпасов и вооружений, согласно мандату Миссии ОБСЕ".

Он оценил подтверждение обязательств молдавских властей реализовать задачи, установленные Венским протоколом, и заверил молдавскую сторону в своей поддержке, отметив, что в случае полного соблюдения Молдовой принятых обязательств, доверие внешних партнеров возрастет существенно.

"Некоторые недочеты могут быть быстро устранены, а это повысит уровень доверия и сработает как эффект домино. У нас есть четкая позиция в связи с соблюдением суверенитета и территориальной целостности РМ и с особым статусом Приднестровья в составе РМ. В этом направлении нам необходимо сосредоточить все усилия", - заявил он.