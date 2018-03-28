Граждане Молдовы в составе банды хакеров вытащили миллиард долларов из банков в 40 странах

В Испании задержали лидера банды хакеров под названием «Карбанак», в которую входили граждане Молдовы.

Преступная группа действовала с 2013 года. Злоумышленники атаковали финансовые учреждения, используя вредоносные программы, такие как «Carbanak» и «Cobalt». Хакеры прославились тем, что ограбили более 100 банков в 40 странах, получив около одного миллиарда долларов.

Банда, в которую входили граждане Молдовы, разработала вредоносную программу под названием «Anunak», направленную на трансферы и сети банкоматов финансовых учреждений. Затем был создан более сложный вариант вредоносного ПО, известный как «Carbanak». А после появилась и программа «Cobalt», с помощью которой преступникам удавалось контролировать банкоматы удаленно и извлекать наличные деньги без физического присутствия платежной карты.

- После сложной операции, сотрудники Центра по борьбе с организованной преступностью Молдовы в сотрудничестве с коллегами из Румынии, Белоруссии и Тайваня при поддержке Европола прекратили деятельность международной преступной группы, специализирующейся на краже средств из банкоматов, а также на атаках на финансовые учреждения посредством вредоносных программ «Carbanak» и «Cobalt», - сказано в сообщении пресс-службы полиции.