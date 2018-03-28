Высылка российских дипломатов показала, что Молдову использовали, - Осталеп

Решение МИДЕИ, объявившего персонами нон грата трех российских дипломатов, прокомментировал бывший вице-министр иностранных дел, политолог Валерий Осталеп.

По его словам, скандальное решение никак не вписывается в установленные стратегические отношения с Россией и подписанный с ней Базовый договор о дружбе и сотрудничестве. В этой ситуации официальные лица республики должны были руководствоваться принципом нейтралитета, а не ставить под угрозу интересы граждан республики.

- Мне не в первый раз стыдно за нашу страну, и сегодня еще один такой день. Потому что мы – последние люди в Европе, кто может высказываться на высокие геополитические темы. Наш нейтралитет подразумевает определенную нейтральность и необходимость мудрых решений, потому что никто не может сейчас четко объяснить всерьез, что происходит в отношениях между Западом и Россией. И использовать нас, наши интересы и государство в целом просто как элемент солидарности против одной из сторон, я считаю, что это неправильно. Мы не можем знать, что там случилось, у нас нет таких полномочий и возможностей, - отметил политолог.

По утверждению Осталепа, необдуманное решение МИДЕИ отразится на молдо-российских отношениях. Эксперт считает, что Молдова, по примеру 12 стран Евросоюза, могла занять более нейтральную позицию в этом геополитическом споре. По его убеждению, подобные вещи не делаются без давления и определенной политической спекуляции.

- В день, когда Румыния заявила о территориальных претензиях к Молдове, МИД высылает трех российских дипломатов, - отметил Валерий Осталеп на свой странице в Facebook.