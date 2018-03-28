Парламент Румынии считает легитимными заявления о ликвидации Республики Молдова

Сенат и Палата представителей Румынии провели специальное совместное заседание, на котором приняли «Декларацию о праздновании объединения Бессарабии с Родиной-Матерью, Румынией, 27 марта 1918 года».

Декларация была утверждена в присутствии официальной делегации из Молдовы во главе с председателем парламента Андрианом Канду и вице-премьером Юрием Лянкэ.

Как подчеркивается в Декларации, после 27 марта 1918 г., «в течение 22 лет, до территориальной уступки, навязанной Советским Союзом, вследствие секретных договоренностей между Сталиным и Гитлером, известных как «Пакт Риббентропа-Молотова, подписанного 28 сентября 1939 г, Объединение с Румынией защитило Бессарабию от русской гражданской войны, от таких трагедий, как коллективизация и ГУЛАГ, а румынских граждан от опасности утери национальной идентичности».

«Парламент Румынии, созванный на Торжественное заседание по случаю 100-летия Объединения Бессарабии с Родиной-Матерью, сегодня, 27 марта 2018 года:

- расценивает, как полностью легитимное чаяние граждан Республики Молдова, поддерживающих объединение двух государств, как естественное продолжение процесса развития и утверждения румынской нации, и подчеркиваем, что этот акт зависит от их желания, и

- заявляет, что Румыния и ее граждане являются и всегда будут готовы пойти навстречу любому органичному проявлению воссоединения со стороны граждан Республики Молдова, как проявление их суверенной воли», - отмечается в заключении принятой парламентом Румынии «Декларации о праздновании объединения Бессарабии с Родиной-Матерью, Румынией, 27 марта 1918 года».

Принятие документа подержали все фракции румынского парламента, кроме представителей Демократического союза венгров Румынии (UDMR).