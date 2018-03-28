Испытано на себе: Из кишиневского молла в случае ЧП быстро эвакуироваться не удастся

Если трагические события будут развиваться так же стремительно, как в Кемерово, то больших жертв избежать не удастся.

Задача мне была поставлена такая: максимально быстро спуститься с последнего этажа молла, но не в лифте и не по эскалатору, а по каким-то другим лестницам, предусмотренным для чрезвычайных ситуаций. Редакционное задание дали именно мне, может, потому, что я, скорее всего, хуже ориентируюсь в пространстве, чем мои коллеги-мужчины, а также потому что я - мать, которая никогда до трагедии в Кемерово думать не думала о том, что всякое может быть, поэтому и себя, и детей надо учить как себя вести в подобных ситуациях.

Кишиневский торговый центр Shopping MallDova выбрали потому, что это один из главных торгово-развлекательных центров столицы и именно там я бываю со своей семьей – дочка любит ходить в кино, сын – на аттракционы, мы с мужем – кофе попить в кафешке там же, на последнем этаже.

Главный редактор проболтался – сказал, что лестница есть справа от аттракционов на 4-м этаже, дальше туалетов. Я вовремя его остановила – попросила больше не говорить, где еще есть ступеньки, чтобы сориентироваться самостоятельно и увидеть, сколько времени это займет. При этом я намеренно не давала себе много времени – ведь в случае ЧП времени на долгие поиски и размышления нет. Кстати, план эвакуации вывешен на каждом этаже молла, но мне в нем разобраться сложно – и это уже, конечно, вина моя, а не какой-то администрации.

Начать я все-таки решила с лестницы, о которой говорил редактор. Это ближайшее место к детской площадке и многочисленным детским аттракционам. Прошла туалеты, увидела двери. Они были открыты, пошла дальше. Тут – склады и прочие рабочие помещения. Лифт. Я налево – ступенек не вижу, направо – нет. Дальше искать не стала. Они там, наверное, есть, судя по конструкции здания, но, как было сказано выше, я решила не давать себе время на долгие поиски.

В поиске выхода.Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Вернулась к аттракционам и направилась в другую сторону - пробовать спуститься оттуда. Быстро открываю одни двери, вижу другие – они тоже открыты. Вот лестница! Бегу вниз, один этаж, другой, еще один, и вот двери – на улицу! Открыты! Я спасена! Кстати, почувствовала облегчение – во-первых, довольна, что легко нашла выход, во-вторых, бегать одной по ступенькам, где ни одной живой души в вечернее время, не очень приятно.

Двери, ведущие к лестнице.Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Еще одни двери, открыты, к счастью.Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Дверь открыта! Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Через центральный вход снова вхожу в здание, вновь поднимаюсь на последний этаж, в кинотеатр. Мы же там часто бываем. С одной стороны ресторан – выхода не видно, искать не стала. С другой – те же самые двери, через которые я выходила в другом конце центра, возле аттракционов. Там же, кстати, тоже план эвакуации. Открываю двери – открыты. Иду по коридору, снова двери, открытые. Еще одни двери – наконец, ступеньки. Спускаюсь, когда уже первый этаж?! Вот он! Вижу улицу, толкаю двери, но они не открываются! Толкаю еще раз, вижу, что держатся не крепко, но открыть не получается. Поднимаюсь на один этаж. К счастью, двери в центр открыты. Оказываюсь на первом этаже, возле «Фуршета».

План эвакуации есть на каждом этаже.Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Еще одни двери, ведущие к лестнице.Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Ищу охрану. Видно, не заметила. О, вот этот заяц мне нужен. Местный заяц все должен знать. Так и есть. Говорит, на этаже три охранника – один у входа, второй - в центре первого этажа, третий – возле «Фуршета».

Местный заяц знает все.Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

- Здрасте, - говорю. – Я выйти хотела на улицу по той лестнице, а дверь оказалась закрытой.

- Нет, она должна быть открытой, - говорит мне очень приятный, улыбчивый молодой охранник. – Надо было просто сильней надавить.

- Давила, как могла, - говорю. – Не получилось.

-Нет-нет, если сильно постараться, откроется, - говорит охранник.

Еще одни двери к лестнице.Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Спускаюсь вниз.Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Решила подняться еще раз, посмотреть, есть ли еще охранники. Есть. Даже беспокойство подкралось – думаю, заметят сейчас, что дамочка какая-то странная ходит, фотографирует, лезет куда-то, вопросы подозрительные задает. У нас же особо не принято бдительность громко проявлять, сочтут параноиком или еще хуже, заподозрят злые умыслы. Но охранник также вежливо ответил на мой вопрос. То есть каждый желающий может спокойно испытать, как работают входы и выходы на случай ЧП.

Лестница, которую нужно использовать в случае пожара.Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Итак, сделаю выводы моей собственной «испыталки». Если бы, не дай Бог, случилось ЧП, и мне нужно было бы эвакуироваться за минуты и даже секунды, мои шансы зависели бы от того, в какой части последнего этажа молла я бы находилась. Если бы сразу побежала в двери возле аттракциона, меньше, чем за минуту была бы спасена. Правда, если бы людей было много, времени бы, конечно, ушло больше. Если бы побежала в сторону туалетов, то потеряла бы много времени в поиске спуска, и не факт, что нашла бы. Закончиться это могло бы трагично. Но, возможно, помогли бы сотрудники центра. Если бы побежала по лестнице, куда можно попасть, выбежав из кинотеатра, направо, то не смогла бы выйти не улицу, потому что двери были закрыты. Хотя, если бы людей было много, мы бы, наверное, смогли их открыть. Если нет, побежали бы на этаж выше, и если бы там не было огня и дыма, выбежали бы туда.

Охранник выполняет свою работу.Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Надо отметить, что во вторник администрация Shopping MallDova сообщила нам, что строго соблюдает все правила безопасности.

ЛИДИЯ ТКАЧ