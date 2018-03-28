Кишинев хочет передать иностранной компании право наделения гражданством Молдовы

Министерство экономики и инфраструктуры предлагает для публичного обсуждения проект решения правительства о внесении дополнений в Положение о порядке приобретения гражданства Республики Молдова посредством инвестиций, передает IPN.

Предлагаемые изменения дают Комиссии по рассмотрению документов для получения гражданства право выбора на конкурсной основе международной компании, которая будет проводить оценку риска, связанного с общественным порядком и безопасностью и обеспечит проверку хорошей экономической и финансовой репутации иностранного гражданина или лица без гражданства, который просит гражданство Республики Молдова. Кроме того, комиссия будет выбирать компании с опытом и квалификацией в области для продвижения международной Программы получения гражданства через инвестиции.

Председателю комиссии предоставляется право подписывать договоры с компанией по проверке хорошей экономической и финансовой репутации и оценки рисков в отношении общественного порядка и безопасности иностранных граждан и лиц без гражданства, а также с компанией, предоставляющей услуги по разработке, внедрению и международному продвижению программы.

Согласно программе, иностранцы смогут получить гражданство Республики Молдова, если внесут вклад, по крайней мере, в 100 тыс. евро в Фонд устойчивого развития или инвестируют не менее 250 тыс. евро в области стратегических разработок, такие как, например, развитие сектора недвижимости, наличие в собственности сроком не менее чем на 60 месяцев одного или нескольких объектов недвижимого имущества с рыночной стоимостью не менее 250 тыс. евро. Другой стратегической областью, где ожидаются инвестиции - это развитие общественного финансового сектора. Кандидаты не должны иметь судимостей и долгов перед государством, не представлять опасности для безопасности и общественного порядка страны.