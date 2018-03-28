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Экономика
Договор приватизации компании Vestmoldtransgaz будет подписан 28 марта
28.03.2018

Договор приватизации компании Vestmoldtransgaz румынским оператором Transgaz будет подписан в среду, 28 марта. В кратчайшие сроки начнутся работы по строительству газопровода Унгень–Кишинёв. Об этом премьер-министр Павел Филип заявил в эфире передачи „Moldova în Direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

„Это очень важная вещь, и я очень дорожу этой инициативой. Мне бы хотелось, чтобы хотя бы к концу моего мандата строительство этого газопровода очень сильно продвинулось вперёд, и я мог бы гордиться тем, что в период моего мандата я обеспечил энергетическую безопасность Республики Молдова”, - заявил премьер.

Павел Филип отметил, что государство всегда находится под угрозой, когда оно получает газ только из одного источника, и диверсификация источников снабжения природным газом является вопросом энергетической безопасности Республики Молдова.

Премьер также отметил, что для снабжения страны электроэнергией источники поставок были диверсифицированы: 30% необходимого стране электричества закупаются у Украины, а 70% – у Кучурганской ТЭС. В этом контексте Павел Филип заявил, что тарифы на электроэнергию могут снизиться на 8–9%. „Поскольку была утверждена новая методология расчёта тарифов, и с учётом всех элементов в этой сфере, я думаю, что у нас есть потенциал для снижения тарифов на электроэнергию”, - сообщил глава кабинета министров.


 
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