Октавиан Армашу: МВФ перечислит деньги после того, как руководство учреждения утвердит кредитное соглашение

Средства в счёт кредита в размере 34,9 миллиона долларов от Международного валютного фонда будут перечислены после того, как в июне текущего года руководство МВФ утвердит соглашение о предоставлении кредита. Об этом заявил министр финансов Октавиан Армашу в эфире передачи „Tema zilei” на телеканале Canal2, передаёт IPN.

По его словам, чтобы деньги поступили в Молдову, должна соблюдаться согласованная с МВФ программа. „В сфере государственных финансов мы согласовали с Фондом макрофинансовый прогноз, в рамках которого, основываясь на прогнозах экономического роста, импорта и экспорта, зарплат в системе, мы прогнозируем поступления в бюджет, устанавливаем некоторые целевые показатели расходов, определяем дефицит, то, как мы будем этот дефицит финансировать, и на основании этих прогнозов нам предстоит разработать среднесрочный бюджетный прогноз, бюджет на 2019 год, осуществить корректировку бюджета на 2018 год”, - рассказал Октавиан Армашу. Кроме того, в качестве целей поставлены усиление роли Национального банка Молдовы, устранение из банковской системы непрозрачных акционеров, возврат похищенных из системы средств.

Министр сообщил, что деньги выдаются в виде займа под очень низкую ставку – одна половина кредита будет с нулевой ставкой, а вторая половина – со ставкой в 1–2% годовых. „Этот кредит предназначен для финансирования потребностей государственного бюджета общего характера”, - добавил Октавиан Армашу. По словам министра, деньги будут потрачены на проекты в сфере дорожной инфраструктуры, иные программы реформ, такие как реформирование полиции, судебной системы и т. д.

Директор Института рыночной экономики Роман Киркэ говорит, что предоставление кредита МВФ означает, с одной стороны, приток средств в государственный бюджет, а с другой – сохранение той роли, которую играет эта система взаимодействия между Молдовой и МВФ в плане открытия определённых программ технической помощи со стороны партнёров по развитию. „Не у всех партнёров по развитию есть способность точно понимать происходящее в Республике Молдова, поэтому они полагаются на умение МВФ осуществлять надзор за функциональностью и ходом реформ в Молдове”, - пояснил Роман Киркэ.

Республика Молдова получит от Международного валютного фонда 34,9 миллиона долларов по завершении третьего оценивания экономической программы, поддерживаемой МВФ. Оценивание было проведено группой экспертов МВФ, находившейся в Кишинёве в период с 15 по 27 марта. Трёхлетняя программа, утверждённая 7 ноября 2016 года, финансируется за счёт кредита на общую сумму 129,4 миллиона специальных прав заимствования (187 миллионов долларов). 57,4 миллиона СПЗ (около 83 миллионов долларов) уже были перечислены.