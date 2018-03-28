Местные власти подтверждают, что на них оказывается давление. Интервью IPN с Игорем Букэтару из Promo-LEX

Недавно Ассоциация Promo-LEX опубликовала Отчет о прозрачности деятельности местных органов власти второго уровня и АТО Гагаузия во втором полугодии 2017 года. Цель исследования состоит в том, чтобы помочь местным органам быть более открытыми с гражданами. Эксперт Promo-LEX Игорь Букэтару утверждает, что местным властям предстоит еще много работы, но заметны и тенденции к определенному прогрессу по сравнению с первым полугодием предыдущего года.

– Господин Букэтару, в апреле Promo-LEX представит выводы отчета в населенных пунктах страны. Сколько административных единиц были проанализированы и как вы реализовали этот мониторинг?

– Promo-LEX является одной из немногих неправительственных организаций, которая анализирует степень открытости местных органов власти с гражданами. Мы наблюдали, в основном, прозрачность процесса принятия решений в 35 административных органов в стране: районные советы, муниципальные советы Бэлць и Кишинева, а так же Народное собрание Гагаузии. Это колоссальная работа центральной команды и филиалов ассоциации по всей стране. В настоящее время мы подготовили второй отчет из пяти запланированных. С этой целью наблюдатели Promo-LEX присутствовали на заседаниях местных избранников из проанализированных 35 административных единицах, мы проанализировали законы, интернет-страницы местных властей и проверили насколько хорошо они отвечают на письма заявителей.

– Вы беседовали и с теми, кто должен чувствоваться эффект прозрачности местных органов власти, с гражданами?

– Не только с гражданами, но и с прессой, с неправительственными организациями, с экономическими агентами по всей стране. В общей сложности мы опросили более 100 заинтересованных сторон.

– Чтобы начать разговор с хороших вещей, скажите пожалуйста, в какой области местные органы власти повысили прозрачность процесса принятия решений?

– Степень прозрачности по-прежнему является недостаточной. Однако, хотелось бы отметить, что мы увидели положительную динамику в прозрачности принятия решений местных органов власти по сравнению с данными первого отчета. Таким образом, прогресс имел место и его стоит поощрять и взять на заметку. В связи с этим, мы установили, что более 30% из заседаний транслируются в прямом эфире. Есть несколько местных органов власти, которые опубликовали на своих сайтах бюджеты и их проекты, а так же планы закупок. Так же мы заметили, что граждане используют социальные сети в два раза больше, чем в первом полугодии прошлого года для информирования о деятельности органов местного самоуправления. Кто прочтет отчет, узнает и другие усилия местных органов власти, которые стоит поощрять. В целом, однако, несмотря на определенные позитивные тенденции, общая ситуация требует существенного улучшения.

– Расходование государственных средств было в поле зрения Promo-LEX?

– Конечно, финансовый вопрос входит в повестку дня, и, таким образом, нашел отражение в отчете. Если точнее, мы обратили внимание на соблюдение закона при подписании договоров о государственных закупках. Хотя закон обязывает обеспечение конкуренции в области закупок, наш расчет показывает, что стоимость договоров, подписанных с местными органами власти в результате конкурсов с одним участником, составляет около 145 млн. леев во втором полугодии прошлого года. Без сомнения, этот факт вызывает беспокойство в современных условиях развития местной экономики, даже если почти половина контрактов была подписана с участием четырех и больше конкурентами.

– Что констатировала ассоциация в том, что касается административных ресурсов? Они используются добросовестно местными органами власти?

– У нас есть новая глава, которая сосредоточена на возможное неправомерное использование административных ресурсов местными органами власти. Однако большая часть народных избранников отказалась отвечать на вопросы, которые касаются этой темы. Конечно, такое состояние дел поднимает много знаков вопроса.

– Как вы думаете, как можно объяснить такую позицию?

– Причины этих отказов не были раскрыты местными избранниками. Однако многие из них заявили, что подвергались физическому или психологическому давлению для того, чтобы принимать определенные решения – более чем в 20% случаев, а так же получили угрозы возбуждения уголовных дел или увольнения.

– Как вы считаете, такого рода давление на местных избранников может привлечь внимание Национального центра по борьбе с коррупцией и других компетентных органов?

– Естественно, компетентные органы не должны терпеть такие ситуации. Однако, те, кто дал нам такую информацию, попросили, чтобы мы сохранили их анонимность. Так же, нельзя игнорировать и тот факт, что предстоит ещё много работать в том, а что касается мер по предупреждению коррупции с участием граждан. В связи с этим, ассоциация Promo-LEX считает, что граждане не могут быть лишены возможности использовать этот инструмент обнародования фактов коррупции. Например, несмотря на то, что закон обязывает местные органы власти отображать на интернет-странице номера телефонов по борьбе с коррупцией, только четыре из 35 местных органов власти выполнили это законное требование.

– Есть и другие проблемы диалога между местными органами власти и гражданами?

– Да. Помимо того, что на интернет-страницах нет многих сведений, в которых граждане нуждаются, и в том, что касается прямых обращений через письма, отправляемых гражданами, ситуация не лучше: треть из тех, кто просил определенную информацию у местных органов власти остались без ответа. Итак, в этой главе, власти не прошли экзамен на эффективный диалог.

– Что должны сделать местные власти, чтобы обеспечить большую прозрачность в отношении граждан?

– Не думаю, что есть универсальное или волшебное решение, которое принесло бы улучшение в одночасье. Однако наибольшее беспокойство связано с „корнем” этих пробелов в прозрачности принятия решений. Более точно, проблема связана с системой и относится к неопределенностям, связанных с политикой государства в отношениях с местными органами власти, как, например, обеспечение финансовыми ресурсами для выполнения полномочий местных органов власти, а также устойчивости текущего административно-территориального устройства. Я имею в виду само будущее существование районов.

– Были местные органы власти открытыми для обсуждения с Promo-LEX тем из девяти глав отчета?

– Большинство были открытыми для сотрудничества с Promo-LEX. Тем более что в апреле мы представим отчет местным органам власти со всеми вытекающими рекомендациями, и мы будем отвечать на их вопросы. Все это мы делаем для того, чтобы стимулировать местные органы власти обеспечить прозрачность своих решений, так чтобы граждане были частью планов и действий, которые касаются их непосредственно, в населенных пунктах их проживания.