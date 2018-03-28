Посол ты в Россию: В какую позу поставила себя Молдова, ввязавшись в дипломатическую войну

Наш МИД сегодня с радостью и какой-то даже гордостью проявляет стадное чувство.

Все чаще ловлю себя на мысли, что молдавские чиновники в своих действиях и поступках копируют республики СССР и страны, если кто помнит, Варшавского договора. Именно тогда упомянутые единым фронтом вставали на борьбе с мировым империализмом, выпуская резолюции и проклиная того, кто продался миру подлого чистогана. Сейчас выглядит маразмом, но в СССР могли остановить работу завода, чтобы провести митинг в поддержку американского индейца Леонардо Пелтиера:

- Будем бастовать, пока не отпустят, - ржали работяги, пуская по кругу бутылочку с пивом.

И вот, как говорят в плохих фильмах, прошли десятилетия – современная Молдова. Мы в ЗНАК СОЛИДАРНОСТИ с Великобританией и на основании выводов Европейской комиссии от 23-24 марта 2018, которые расценили атаку в Солсбери, как угрозу в адрес коллективной безопасности и международного права», выдворяем из страны трех российских дипломатов. Иными словами, применяем высшую меру в международной дипломатии.

Почему трех - тоже вопрос интригующий. Румыния, например, выслала одного, Италия и Испания - по парочке. А вот Германия - четверых, то есть, мы, стоя на носочках, почти как Германия и круче Италии? Ну, смешно же.

Промелькнула даже версия, что наша сторона специально пошла на это ради фразы, которую можно теперб сказать премьер-министру Великобритании: "Мэй, мы сделали это!" Еще смешнее.

Причем, как и в советские временя, когда Москва особо раскрывала подоплеку протестов – просто приказывала, Молдова сегодня с радостью и какой-то даже гордостью проявляет стадное чувство, не особо, как мне кажется, осознавая, что случилось и есть ли основамния. Эдакое верноподданичество, которое выглядит, мягко говоря, нуместным.

Может, я ошибаюсь, и в МИД прислали из Великобритании отчет о расследовании? Может быть, молдавским друзьям был оказан какой-то особый «уважеск»? Да нет, будем серьезны: все прозаично – наше мнение и любопытство в этом вопросе никого не волнуют.

Но самое, конечно, смешное будет, если выяснится (а расследование еще продолжается), что в отравлении экс-российского шпиона Скрипаля Москва участия не принимала. Тогда возникнет резонный вопрос: в знак какой СОЛИДАРНОСТИ Кишинев высылает послов?...

РОМАН ВЛАДИМИРОВ