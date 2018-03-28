Россия обвинила молдавские власти в вероломстве

Посольство Российской Федерации в Молдове «решительно осудило» решение молдавских властей о выдворении трех российских дипломатов.

Об этом говорится в Заявлении российской дипмисии в Кишиневе, распространенном после решения властей Молдовы объявить персонами нон-грата сотрудников посольства.

Обвинения в адрес российских дипломатов названы «абсурдными», а действия молдавской стороны расценены, как «выходка» и «недружественный акт».

«Слепо следуя так называемой «европейской солидарности», Кишинев действует в ущерб здравому смыслу и собственным интересам, ставя тем самым под сомнение искренность недавних заявлений о стремлении к нормализации российско-молдавских отношений», - отмечается в Заявлении посольства, очевидно подразумевая последние договоренности руководства МИДЕИ Молдовы с главой МИД России в Мюнхене, а также с зам. главы МИДа России Григорием Карасиным.

«Ответ российской стороны не заставит себя ждать», - многозначительно указано в Заявлении посольства Российской Федерации в Молдове.

Ранее уже сообщалось, что во вторник посол Российской Федерации Фарит Мухаметшин был вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции, где ему была вручена Нота о высылке из Молдовы в течение 7 дней трех дипломатов российской дипломатической миссии в ответ на отравление бывшего российского шпиона Скрипаля в Великобритании.

Молдавские власти уточнили, что это решение является актом солидарности с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, и следствием выводов Европейского совета, которые квалифицируют нападение в Солсбери, как угрозу коллективной безопасности и международного права.