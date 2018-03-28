Павел Филип распорядился проверить все развлекательные центры на соблюдение пожарной безопасности

Премьер распорядился проверить соблюдение правил пожарной безопасности на всех объектах социально-культурного назначения, а также доступ к ним машин скорой помощи и пожарных.

"Есть четкие правила безопасности, очень важно следить, как они соблюдаются. Конечно, много зависит от администраторов, того, насколько они ответственны, но инспекторы должны проверять эти объекты", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Для проведения проверок в Генинспекции чрезвычайных ситуаций введут принцип ротации. Как пояснил премьер, это позволит выяснить, кто из инспекторов выдал разрешения предпринимателям, которы нарушают требования пожарной безопасности.