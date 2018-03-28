Павел Филип прокомментировал высылку российских дипломатов

Решение о высылке троих российских дипломатов - жест солидарности со странами Европейского союза. Такие разъяснения дал глава кабмина Павел Филип.

"У нас есть отношения с Евросоюзом. Между Молдовой и ЕС заключено Соглашение об ассоциации. Это партнерство обязывает нас быть солидарными с коллегами из ЕС", - заявил премьер-министр Павел Филип.

Троих сотрудников посольства России в Молдове объявили персонами нон грата и дали им семь дней на то, чтобы покинуть страну.

Главу диппредставительства Фарита Мухамедшина вызвали в МИДЕИ и вручили ноту протеста.

Между тем посольство сообщило на своей стране в фейсбуке, что осуждает решение о выдворении российских дипломатов из Молдовы и предупреждает об ответных действиях со стороны России.

23 страны выслали российских дипломатов, когда

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