Павел Филип прокомментировал высылку российских дипломатов

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Политика
Решение о высылке троих российских дипломатов - жест солидарности со странами Европейского союза. Такие разъяснения дал глава кабмина Павел Филип.
"У нас есть отношения с Евросоюзом. Между Молдовой и ЕС заключено Соглашение об ассоциации. Это партнерство обязывает нас быть солидарными с коллегами из ЕС", - заявил премьер-министр Павел Филип.
Троих сотрудников посольства России в Молдове объявили персонами нон грата и дали им семь дней на то, чтобы покинуть страну.
Главу диппредставительства Фарита Мухамедшина вызвали в МИДЕИ и вручили ноту протеста.
Между тем посольство сообщило на своей стране в фейсбуке, что осуждает решение о выдворении российских дипломатов из Молдовы и предупреждает об ответных действиях со стороны России.
23 страны выслали российских дипломатов, когда
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