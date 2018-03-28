Как муниципий лишается своих земель?

Кишинёвская администрация жалуется на незаконный отъём рядовыми гражданами и компаниями муниципальных земельных участков. Местные избранники и представители гражданского общества говорят об избирательном подходе чиновников мэрии к решению проблемы незаконных строений, и о существовании коррупционных схем отъёма земель с участием как работников исполнительной власти, так и судебных органов.

«Караул, украли участки!»

Проблема незаконного строительства в муниципии Кишинёв многие годы стоит крайне остро. Прежнее руководство кишинёвской администрации периодически выказывало озабоченность сложностью ситуации, грозилось навести порядок в этой области, но дальше слов и показательных действий, как правило, дело не продвигалось.

И вот в начале весны в кишинёвской администрации вновь был поднят вопрос незаконного строительства. 3 марта пресс-служба мэрии Кишинёваобнародовала информацию о том, что в последнее время муниципальные подразделения вновь выявили множество случаев, когда физические и юридические лица незаконно занимали земельные участки, принадлежащие столице. На некоторых из них даже были обнаружены строения, на возведение которых местными властями не было выдано разрешительных документов.

Как выясняется, проблемный участок площадью 0,69 гектаров, принадлежащий муниципию, выявлен в зелёной зоне - в лесопарке Schinoasa. Неизвестные лица мало того, что его незаконно заняли, так ещё и построили там множество капитальных строений, частных жилых домов, огородив всё каменным забором, тоже возведённым незаконно.

Три земельных участка общей площадью около 0,25 гектаров (частично входящие в зелёную зону) без решения МСК заняли совладельцы недвижимости на ул. Каля Ешилор, 63/3 и Ассоциации владельцев в кондоминиуме № 55/636, предусмотрительно обнеся территорию капитальным забором.

Ещё два участка – один площадью 0,1053 гектара по улице Мунчешты, 648, другой – размером в 0,0596 гектаров в переулке Мунчештском, 1 неизвестные личности отхватили и обнесли металлическими заборами. Незаконный отъём двухсот квадратных метров земли выявлен и по адресу ул. Щусева, 139. Муниципальная собственность используется как подъездная дорога. А за установленным металлическим забором возводится незаконная постройка.



Совладельцы недвижимости в переулке Хрушкэ, 1 тоже не стали согласовывать с ответственными службами мэрии документы и дожидаться решения МСК, а просто взяли и присвоили 540 квадратов земли. На этой территории тоже было выявлено несколько возведённых объектов, обнесённых забором. Такая же картина - и с земельными участками площадью 243 и 236 м² по адресам Бужеакулуй, 1 и 3.



Глава пресс-службы мэрии Вадим Брынзанюк говорит, что юристы кишинёвской администрации намерены поставить в известность правоохранительные органы об этих самовольных захватах земли и возведении незаконных построек, чтобы восстановить верховенство права и обеспечить соблюдение закона в вопросах управления муниципальной собственностью. Также местные органы власти планируют направить в судебные инстанции заявления с требованием позволить им устранить препятствия в использовании муниципием своей собственности и освободить незаконно занятые участки.

Связанные судебными решениями

По словам муниципального советника Александра Одинцова, те несколько участков, которые были преданы огласке пресс-службой кишинёвской мэрии, составляют не более 1% земель, которых лишился муниципий Кишинёв. Это всего лишь вершина айсберга. Но местного избранника удивляет то, что мэрия называет лишь мелкие зоны, не упоминая про более крупные проблемные участки муниципальной земли.

На брифинге, прошедшем 12 марта, Александр Одинцов рассказал, что все эти беззакония с отъёмом земельных участков у муниципия стали возможны при участии как работников местной администрации, так и судебных органов. При поддержке последних, как утверждает советник, в 2014-м муниципий потерял 22 участка и чуть больше - в 2016 году. Часть земель была многократно перепродана. Одинцов утверждает, что их фракция неоднократно обращалась и в Генеральную прокуратуру, и Центр по борьбе с коррупцией, для расследования данных случаев. Сегодня непонятно, что происходит с этими участками, так как у местных избранников нет доступа к материалам уголовного расследования. Никакой информации по этому делу не публикует ни Генпрокуратура, ни ЦБК, молчит и администрация мэрии.

Одинцов напомнил, что с 2013 года кишинёвская мэрия, руководимая либералом Дорином Киртоакэ, не проводила аукционов по сдаче в аренду и продаже земли. Чтобы каким-то образом можно было заполучить муниципальные земли, была разработана и применена соответствующая схема по их отъёму.

Советник привёл в пример схему, использованную общественной организацией Cuvânt de onoare. НПО обратилась в мэрию, чтобы ей предоставили через аукцион один участок. Там отвечают отказом, а организация обращается в суд и получает решение, которым обязывает кишинёвскую администрацию выставлять участки на аукцион. Для участия в схемах открывались фирмы-фантомы в Великобритании, Ирландии и в ряде других стран. Всего было организовано под эти махинации порядка 6 или 7 компаний. Так как решение суда есть, мэрия отказывает в проведении аукциона, эти фирмы обращались к судебному исполнителю, чтобы с его помощью заполучить какой-то участок. Судебный исполнитель без уведомления мэрии определял границу земли, нанятая частная фирма проводила кадастровые работы и таким образом участки передавались в собственность компании. Именно так были потеряны около 50 земельных участков в 2014 и в 2016 годах.

Фракции левых партий в МСК потребовали от Генпрокуратуры и Центра по борьбе с коррупцией провести ревизию всех уголовных и гражданских дел, по которым муниципий потерял земельные участки. По их подсчётам, Кишинёв лишился в общей сложности около трёх гектаров земли. Если учитывать, что цена одной сотки составляет от 20 до 50 тыс. евро, то несложно подсчитать, сколько денег потерял бюджет муниципия.

Против шкурных интересов

По словам независимого советника в МСК Василия Киртоки, фракция коммунистов и беспартийных, которую он возглавлял до её недавнего расформирования, поддерживала все инициативы коллег-советников из других фракций, целью которых было не решение чьих-то шкурных интересов, а исключительно соблюдение интересов столицы и её жителей.

Василий Киртока говорит, что они высказывались за запрет на строительство: внутри жилых кварталов, в результате которого на протяжении многих лет разрушалась среда обитания горожан, в зелёных зонах, расположенных вдоль городских магистралей; настояли на прекращении строительства нескольких объектов, возведение которых было начато в нарушение действующих нормативных документов муниципия. А юридическая служба фракции помогла мэрии вернуть несколько гектаров земель в зелёных зонах.

«Показуха, схемы, пособничество»

Лидер неправительственной организации «Любимый город», гражданский активист Виталий Возной считает, что озабоченность городских властей по поводу ряда незаконных строений – это показуха.

- Это больше похоже на случай избирательной борьбы с киосками: одни сносят, а те, где торгуют кофе, - оставляют, - аргументирует В. Возной. - А избирательный подход никогда не может привести ни к чему хорошему, он гарантированно ведёт к коррупции.

Гражданский активист рассказал NOI.md, что сегодня у нас насчитывает около двадцати схем по незаконным строительствам: некоторые применяют какую-то одну, другие, бывает, что совмещают сразу несколько. Есть специфика для исторических памятников, для парковых зон, для многоэтажных зданий. Но чаще всего в основе лежат несколько наиболее популярных схем, как, например, строительство на земле, которую мэрия сдаёт в аренду, что позволено законодательно.

- Одна из достаточно популярных схем – проводимая через судебное решение, - разъяснял NOI.md лидер НПО «Любимый город». - Самый свежий пример – незаконное строительство на Московском проспекте, 2. Авторизация на возведение этого объекта была приостановлена ещё в 2010 году. И вот восемь лет спустя судебная инстанция признала незаконным ранее вынесенный вердикт о приостановке строительства. Конечно, суд не может обязать мэрию продлить эту самую авторизацию, и в решении инстанции этого не говорится. Он может обязать муниципалитет компенсировать убытки или пересмотреть решение МСК, а авторизация продлевается по усмотрению специалистов. Однако у нас такие «специалисты» сидят в мэрии, что, к сожалению, постоянно такими продлениями авторизаций и занимаются.

Из двух десятков применяемых схем отъёма муниципальной земли Виталий Возной рассказал ещё о нескольких. Одна из новых популярных схем заключается в том, что публичные слушания происходят позже, чем рассмотрение вопроса в муниципальном совете, то есть - для галочки. Третья распространённая схема предусматривает выдачу разрешительных документов на строительство объекта в два-три этажа, а в результате возводится многоуровневый жилой дом. При реализации четвёртой схемы берётся в аренду участок, на нём строится что-то небольшое, потом владелец обращается в столичную администрацию, чтобы ему добавили ещё кусок земли. После удовлетворения запроса участок приватизируется, строится больший объект, просится ещё отрезок земли и так можно делать до бесконечности. И всё это по закону, подчёркивает гражданский активист.

Виталий Возной отметил и бесполезность принятых муниципальным советом мораториев на строительство автозаправочных станций (февраль 2016 года) и по точечной застройке на муниципальных земельных участках (2017 год). Не работало и принятое в 2014 году Положение о сносе незаконных построек.

Как стало известно NOI.md, гражданскому обществу до сих пор так и не удалось наладить и диалог с местной властью, несмотря на неоднократные их попытки. В 2016 году, говорит Виталий Возной, активисты предлагали создать постоянную комиссию из числа работников мэрии, муниципальных советников, гражданского общества, а когда надо, подключать застройщиков и жителей города, чтобы в постоянном формате при возникновении какого-то конфликта на строящихся объектах, разбираться в ситуации. Но, к сожалению, сотрудничества не получилось.

Два взгляда на одну проблему

Представитель НПО «Женщины Молдовы против коррупции», гражданский активист Ольга Антонова убеждена, что гражданские активисты и кишинёвская администрация по-разному понимают термин «незаконное строительство».

- Для городских активистов незаконное строительство – это строительные работы, проводящиеся с нарушениями, и/или без необходимой документации, но если говорить объективно, то сейчас любое строительство можно считать незаконным, пока не будет принят Генеральный план развития города, - считает Ольга Антонова. - Что касается кишинёвской администрации, похоже, у них позиция проста: всё, на что они выдали документы, законно. И неважно, что документация могла быть выдана с нарушениями, а застройщик может в любой момент поменять свои планы. И поэтому они обращают внимание на тот или иной строительный объект, лишь когда поднимается волна возмущения граждан и начинается открытое противостояние жильцов близлежащих домов, поддерживаемых активистами, и застройщиков, за чьими спинами стоят охранные агентства, а зачастую полиция и чиновники.

Вместе с тем лидер НПО «Женщины Молдовы против коррупции» считает, что незаконные отъёмы земельных участков и возведение построек на них стали возможны только благодаря попустительству властей, допустивших действие коррупционных схем и, зачастую, даже участвующих в них.

- Понятно, что незаконные отъёмы земельных участков были бы невозможны без участия полиции, судей и контролирующих органов, - комментирует NOI.md Ольга Антонова. - Юридический отдел мэрии либо не справляется с количеством судебных дел, либо не сильно старается. К сожалению, не последнюю роль в том, что схемы живут и процветают, играет равнодушие самих горожан. У нас ведь мало кто пошевелится, чтобы помочь другим. Многие даже не выходят на протест, если строят в их дворе, лишая придомовой территории или детской площадки. Что уж говорить о системных проблемах?

Поможет только объединение сил граждан

Председатель НПО по защите прав потребителей Salvgardare Майя Лагута 17 лет боролась с незаконными действиями застройщиков, которые в нарушение законодательства вторгаются в жилые дворы, поэтому не удивляется тому, как обстоят дела в вопросе незаконного строительства в муниципии. Лидер Salvgardare убеждена, что все беззакония и произвол чиновников мэрии узакониваются диктатурой судебной власти, которая не сможет быть свободной до тех пор, пока над ней нет более мощной силы.

- Я знаю один выход из сложившейся ситуации: только объединёнными усилиями самих граждан противостоять этим беззакониям, - убеждена Майя Лагута. ​- Я 17 лет боролась с незаконным строительством, и мне удавалось это сделать, только мобилизовав на протесты всех жильцов домов.

На крючке у антикоррупции

Хоть всем и понятно, что полностью искоренить существующие схемы незаконного отъёма земельных участков, очень сложно, но всё же необходимо бороться с этим явлением. В феврале Национальный центр по борьбе с коррупцией провёл ряд задержаний чиновников мэрии, сотрудников Агентства государственных услуг, руководителей нескольких компаний. Все они проходят по делу о легализации авторизованных и неавторизованных построек в Кишинёве.

Как свидетельствуют материалы следствия, с 2017 года группа лиц снимала помещение прямо в здании кишинёвской мэрии. В интересах определённых физических лиц и экономических агентов она организовала схему по легализации авторизованных и не авторизованных строений. Было задокументировано несколько случаев передачи представителями компаний различных денежных сумм для подкупа чиновников. Экономические агенты посредством взятки планировали получить документы на окончательную приёмку строительных работ. В ходе следственных действий было выявлено 40 случаев, когда преступная группа легализовала строения в Кишинёве и в его пригородах. Размер взяток варьировал от €250 до €3 тыс. Расследование продолжается.