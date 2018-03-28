Синоптики рассказали, в каких районах Молдовы ожидаются дожди

Согласно прогнозу государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 28 марта в республике ожидается переменная облачность, преимущественно в центральных и южных районах пройдут дожди.

В Бричанах и Сороках термометры покажут +5 С, в Бельцах и Оргееве +6 С. В Леове на градус выше - +7 С. В Тирасполе воздух прогреется до +8 С. В Комрате +9 С, в Кагуле +10 С.

В столице днём термометры покажут +8 С. В ближайшие дни потеплеет. В четверг термометры покажут + 12 С, в выходные ожидается +21 С.