28 Марта 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Спорт
Тренер тираспольского «Шерифа» вошёл в число пяти лучших итальянских тренеров 2017 года
28.03.2018

Футболисты тираспольского «Шерифа» могут гордиться своим главным тренером. Роберто Бордин вошёл в число пяти лучших итальянских тренеров по итогам 2017 года.

В прошлом году Роберто Бордин дважды привёл «Шериф» к победе в Чемпионате Молдовы и вывел команду в групповой этап Лиги Европы, передает trm.md

Престижную награду «Золотая скамья» Роберто Бордину вручили за успехи достигнутые в предыдущем сезоне, когда он возглавлял команду, удостоившуюся титула чемпиона Молдовы.

Следует отметить, что учреждённую Федерацией футбола Италии награду вручают самым успешным тренерам итальянского футбола серии А, а также итальянским специалистам, завоевавших чемпионский титул за рубежом.

В числе награждённых: Антонио Конте, наставник английского «Челси», Карло Анчелотти, работающий с немецкой «Баварией», главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера и тренер венгерского ФК «Гонвед» Марко Росси.


 
Количество просмотров:
56
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.