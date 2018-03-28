Тренер тираспольского «Шерифа» вошёл в число пяти лучших итальянских тренеров 2017 года

Футболисты тираспольского «Шерифа» могут гордиться своим главным тренером. Роберто Бордин вошёл в число пяти лучших итальянских тренеров по итогам 2017 года.

В прошлом году Роберто Бордин дважды привёл «Шериф» к победе в Чемпионате Молдовы и вывел команду в групповой этап Лиги Европы, передает trm.md

Престижную награду «Золотая скамья» Роберто Бордину вручили за успехи достигнутые в предыдущем сезоне, когда он возглавлял команду, удостоившуюся титула чемпиона Молдовы.

Следует отметить, что учреждённую Федерацией футбола Италии награду вручают самым успешным тренерам итальянского футбола серии А, а также итальянским специалистам, завоевавших чемпионский титул за рубежом.

В числе награждённых: Антонио Конте, наставник английского «Челси», Карло Анчелотти, работающий с немецкой «Баварией», главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера и тренер венгерского ФК «Гонвед» Марко Росси.