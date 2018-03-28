Цена государственности: Готова ли Румыния принять в свои объятия Республику Молдову?!

В БУХАРЕСТЕ 27 марта состоялось торжественное заседание обеих палат румынского парламента, посвященного 100-летию присоединения Бессарабии к королевской Румынии.

В этом грандиозном политическом спектакле приняли участие депутаты Парламента и члены Правительства Республики Молдова. Большенство участников этого заседания высказались за новое объединение Румынии и Молдавии.

"Я хочу, чтобы мы объединились с Молдовой, - заявил спикер палаты депутатов Ливиу Драгня. - Хочу, чтобы мы были вместе в Европе, как одна нация. Румыния была сильной, когда была единой, и она будет единой и сильной. Это наш идеал".

Председатель Палаты депутатов румынского парламента утверждал, что правительство и парламент в Кишиневе должны предпринять конкретные действия, отметив, что уже говорил об этом со спикером парламента РМ Андрианом Канду.

"Для меня этот день очень важен. Я хотел этого, и надеюсь, что сегодняшний день станет историческим днем. Сегодня, осознавая последствия любого сказанного мной слова, я говорю четко, открыто, недвусмысленно и просто, что я хочу объединения с Молдовой, я хочу, чтобы мы были вместе в ЕС, но как единая нация. Наш долг - проявить храбрость, чтобы заявить о том, что мы хотим, во что мы верим", - сказал Ливиу Драгня.

Он утверждал, что в Румынии существует огромное стремление к объединению, а когда РМ примет решение о том ,что она хочет объединения, Румыния будет готова.

"В Румынии существует огромное стремление к объединению. Когда молдавский народ, молдавские власти захотят, надеюсь, это произойдет как можно скорее, предпринять этот шаг, мы будем готовы", - продолжил он.

Лидер социал-демократов Румынии также заявил, что правительство и парламент РМ должны принять конкретные меры. Драгня отметил, что уже обсудил с спикером молдавского парламента Андрианом Канду экономическую поддержку.

"Важно, чтобы в последующий период правительство и парламент предприняли конкретные действия. Существует хорошо структурированный план, который был обсужден с председателем Канду, с правительством Молдовы в связи с серьезной экономической поддержкой. Летом, после уточнений, он будет утвержден и будет выделена значительная сумма для прямой поддержки граждан РМ с очень низкими доходами. В то же время, речь идет об инвестиционном плане, который Румыния, через государственные компании, будет продолжать внедрять в РМ. Есть области, в которых мы будет совместно концентрироваться, и я имею в виду сельское хозяйство, потому что важно, чтобы фермеры из РМ имели тот же доступ и шансы, как и здешние фермеры", - продолжил лидер СДП.

"Я надеюсь, что наши братья и г-н Канду, с которыми мы дружим и которого я очень ценю, г-н Лянкэ и другие коллеги из парламента Республики Молдова, поняли, почувствовали наше желание", - отметил Драгня.

На заседании также взяли слово премьер-министр Виорика Дэнчилэ, спикер молдавского парламента Андриан Канду, хранитель короны Румынии, принцесса Маргарета, а также лидеры парламентских фракций.

Участники заседания заслушали и обсудили текст "Торжественной декларации по случаю празднования 100-летия объединения Бессарабии с родиной-матерью, Румынией 27 марта 1918 года". Парламент Румынии, указывается в нем, "считает совершенно законным желание тех граждан Республики Молдовы, которые поддерживают объединение двух государств, как естественное продолжение процесса развития и утверждения румынской нации, и подчеркиваем, что этот акт зависит от их воли, и заявляет, что Румыния и ее граждане готовы и всегда будут готовы пойти навстречу любым органичным проявлениям воссоединения граждан Республики Молдовы, как выражение их суверенной воли"

В финале торжественного заседания румынского парламента за принятие Декларации проголосовало большинство парламентариев, за исключением представителей Демократического союза венгров Румынии .

Президент Румынии Клаус Йоханнис не принимал участия в этом знаковом заседании. А этот факт красноречиво говорит о том, что по вопросу объединения наших стран нет единого мнения в румынском обществе, которое, как и молдавский социум сегодня переживает не самые лучшие времена.

Роберт Западинский,

Шеф Бюро Представительства федерального еженедельника "Российские вести" в Республике Молдова