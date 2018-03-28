Воронин: Строительство многофункциональной арены - в одном ряду с кражей миллиарда

Объединение Молдовы и Румынии может случиться уже к концу 2018 г., - считает председатель Национал-либеральной партии (НЛП) Виталия Павличенко. Как передает "ИНФОТАГ", она сказала в эфире одного из телеканалов, что "унионистские надежды населения уже материализовались в символических декларациях десятков местных советов Молдовы, и аналогичные декларации планируют подписать некоторые творческие и трудовые коллективы".

"Этот ритм будет только нарастать. Люди начали обретать смелость и перестали бояться того, что могут быть наказаны", - считает Павличенко.

По ее словам, антиунионистские высказывания президента Игоря Додона лишь укрепляют уверенность граждан в необходимости объединения с Румынией.

Лидер движения "Воевод" Николае Паскару считает, что объединить Молдову и Румынию к концу 2018 г. невозможно, поскольку не так просто разрушить страну.

"В Молдове, демократичной стране, большинство не желает объединения. Синдром "унири" пройдет как весенний вирус гриппа, а государственные руководители должны успокоиться и начать работать", - сказал он.

По его словам, "политики в Румынии далеки от понимания реальной ситуации в Молдове, у них есть амбиции по расширению страны, однако это может выйти боком, поскольку большое количество регионов Румынии захочет автономии".