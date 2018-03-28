Выступлению вице-председателя НП Елены Грицко аплодировал весь Совет Европы

Вопреки многочисленным попыткам олигарха Владимира Плахотнюка заблокировать выступление вице-председателя «Нашей партии» Елены Грицко в Совете Европы, бельцкому муниципальном советнику удалось объявить о беспрецедентных репрессиях, которым подвергаются народные избранники от «Нашей партии».

«От имени муниципального совета и мэрии Бельц - второго по величине города Молдовы, который называют ее «северной столицей», — а также всех местных избранников от оппозиционной политической партии «Наша партия», благодарю Конгресс местных и региональных властей Совета Европы за предоставленную возможность сообщить Вашему уважаемому форуму об истинной ситуации с местной автономией в Молдове.

Эту правду вам не расскажут власти государства, которое генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал «захваченным».

На последних местных выборах в июне 2015 года от «Нашей Партии» было избрано более 900 городских, районных и сельских советников, около 50 мэров — это каждый восьмой местный избранник по всей стране.

Особенно убедительную победу «Наша Партия» одержала в Бельцах. Лидер партии Ренато Усатый был избран мэром, получив в первом же туре выборов 72,24% голосов избирателей. За список кандидатов «Нашей партии» в Бельцкий муниципальный совет проголосовало 65,04% избирателей, в результате чего партия получила 26 из 35 мандатов советников в муниципальном совете. В результате сфабрикованных против Усатого заказных, политически мотивированных уголовных дел он был вынужден покинуть страну в сентябре 2016 года и по настоящее время находится за ее пределами.

Учитывая практику применения пыток в молдавских тюрьмах и даже случаи убийств людей в пенитенциарных учреждениях, возвращение Усатого домой несет угрозу не только его свободе, но и здоровью, и самой жизни. Мэру приходилось руководить городом дистанционно, пользуясь современными техническими средствами связи, что серьезно осложняло нормальное руководство муниципием. Несмотря на это, независимые эксперты признали мэрию Бельц самой прозрачной в Молдове.

В городе были проведены аудиты муниципальных предприятий и служб, в результате чего были выявлены многомиллионные коррупционные схемы, практиковавшиеся предыдущей муниципальной властью. Об этих нарушениях были уведомлены еще в 2015 году правоохранительные органы, однако они до сих пор не предприняли никаких мер, чтобы привлечь виновных к ответственности. Бывшие руководители города, покрывавшие коррупционные схемы, перешли в правящую Демократическую партию олигарха Владимира Плахотнюка — того самого, кого в Молдове считают «захватчиком» государства.

Чувствуя свою полную безнаказанность, в конце 2017 — начале 2018 годов эти силы предприняли — другого определения я не найду — бандитскую попытку рейдерского захвата муниципия Бельцы. Цель атаки на город — зачистить его от неугодной оппозиции, захватить контроль над бельцким советом и мэрией, возобновить старые коррупционные схемы ограбления Бельц.

Для Демократической партии контроль над вторым городом Молдовы имеет важное значение в преддверие намеченных на осень этого года очередных парламентских выборов. По новой смешанной системе голосования в Бельцах создано два одномандатных округа. В этих округах самые большие шансы на победу имеют кандидаты от «Нашей Партии», что неприемлемо для правящего режима. Начиная с декабря прошлого года, противники местной власти в Бельцах искусственно провоцируют в городе так называемый «мусорный кризис».

Связанная с представителями центральной власти частная компания, в мафиозном стиле, в ультимативном порядке потребовала повысить тариф на вывоз мусора, а получив от местного совета отказ, прекратила вывозить мусора из города и незаконно лишила город мусорных контейнеров. Одновременно муниципальным службам города, пытавшимся самостоятельно решить проблему уборки мусора, незаконно закрывали доступ на полигоны твердых бытовых отходов.

Этот «мусорный» шантаж не прекращается до сегодняшнего дня.

На этом фоне 28 декабря мэр Усатый призвал к проведению в городе местного референдума о вотуме доверия самому себе. Бельцкий совет назначил такой референдум на 4 марта, но офис правительственной канцелярии в Бельцах опротестовал решение совета в суде, а Центральная избирательная комиссия просто отказалась рассматривать вопрос о проведении референдума.

Действия правительства и электоральных органов мы расцениваем как грубое попрание Европейской Хартии местной автономии, Конституции Республики Молдова, Закона о местной публичной администрации, Кодекса о выборах Республики Молдова. По вопросу проведения местного референдума Бельцкий муниципальный совет собирался дважды — 3 и 19 января.

В этот период была развязана настоящая кампания террора, шантажа, запугивания и подкупа местных советников Бельц. Многих советников вызывали повестками в органы полиции и прокуратуры для допросов в качестве обвиняемых по сфабрикованным уголовным делами. Ряд советников не выдержали давления, сложили свои мандаты или вышли из фракции «Нашей Партии», а некоторые вынуждены были покинуть страну.

Силовые структуры не гнушались приемами, которые иначе как подлыми не назовешь — давление на членов семей, запугивание женщин и даже детей.

В условиях такого прессинга на законно избранный местный совет фракция «Нашей Партии» пошла на беспрецедентную в истории Молдовы акцию — в полном составе объявила голодовку с требованием обеспечить нормальную работу совета.

Голодовка, в ходе которой несколько советников были интернированы в больницу, продолжалась пять дней и вызвала широкий резонанс как в молдавском обществе, так и за пределами Молдовы.

22-25 января я, вместе с моим коллегой, вице-председателем «Нашей Партии» Илианом Кашу, посетили Страсбург, где встречались с представителями Совета Европы, Конгресса местных властей Совета Европы, Парламентской Ассамблеи Совета Европы и проинформировали их о беспрецедентном давлении на бельцкие власти и «Нашу Партию».

Представители упомянутых европейских институтов заверили, что будут внимательно следить за ситуацией вокруг Бельц, вплоть до направления туда специальных докладчиков.

Позвольте мне еще раз выразить благодарность за Ваши внимание, неравнодушие и солидарность.

Не желая, чтобы жители Бельц оставались заложниками рейдерской атаки центральных властей на муниципалитет, Усатый принял решение разрубить этот гордиев узел и дать возможность самим гражданам вынести свой вердикт в сложившейся ситуации.

12 февраля Усатый объявил о своей отставке с поста мэра. 20 мая в Бельцах должны пройти досрочные выборы нового градоначальника.

В условиях непрекращающегося давления на оппозицию со стороны правящей Демократической партии и подконтрольных ей государственных структур рассчитывать на то, что эти выборы будут честными, справедливыми, демократичными, к сожалению, не приходится.

Надеяться на то, что выборы пройдут корректно, не позволяет и печальный опыт «Нашей Партии». Партия Ренато Усатого была незаконно снята с парламентских выборов в ноябре 2014 года. В 2016 году самого Усатого лишили возможности участвовать в выборах президента Молдовы. В 2018 году власти вынудили Усатого покинуть пост мэра Бельц и продолжают «убивать» фракцию «Нашей Партии» в Бельцком совете

Против более, чем 50 местных избранников от «Нашей партии», сфабриковано более 100 уголовных дел. Я могла бы часами рассказывать истории каждого из наших коллег, которые подверглись — и продолжают подвергаться — репрессиям со стороны авторитарного и коррумпированного режима, захватившего Молдова.

Я могла бы привести многочисленные примеры беззаконий и издевательств со стороны политически зависимой, селективной юстиции в Молдове. Но для этого тоже потребовался бы не один час.

Мы расцениваем незаконное преследование представителей «Нашей партии», ее местных избранников как расправу с оппозицией по политическим мотивам.

Определение Молдовы как «захваченного государства» Турбьёрн Ягланд дал в августе 2015 года. За прошедшие с тех пор два с половиной года в Молдове мало что изменилось. Непрекращающееся давление властей на целый город — Бельцы, — и на целую политическую партию — «Нашу партию» — убедительное тому подтверждение», — заявила с трибуны вице-председатель «Нашей Партии».

Делегация «Нашей Партии», в составе вице-председателей Илиана Кашу и Елены Грицко, отправилась в Страсбург по приглашению руководства Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Впрочем, не обошлось без инцидентов. Грицко обвинила постоянного представителя Молдовы в Совете Европы Корину Кэлугэру в попытке воспрепятствовать её выступлению. Известно, что посол, а также трое эмиссаров из Молдовы в лице главы территориального бюро Госканцелярии демократа Октавиана Маху, члена Центризбиркома, а также сотрудник правительства лоббировали исключение из повестки дня выступление Грицко.