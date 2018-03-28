Контрактная армия: “за” и “против”

В Молдове опять хотят создать контрактную армию. “Мы приняли политическое решение отказаться от обязательной военной службы. Правительство в течение ближайших двух лет будет сокращать число призывников до полного отказа от призыва”, - заявил на прошлой неделе на еженедельном брифинге лидер правящей ДПМ Владимир Плахотнюк.

В РМ уже пытались полностью перейти на контрактную службу. Согласно Концепции военной реформы 2002 г., к 2008-2009 гг. в Вооруженных силах страны предусматривалось осуществить полный переход на контрактную систему, а к 2014 г. Национальная армия должна была стать профессиональной, мобильной, хорошо подготовленной, в основном состоящей из частей быстрого реагирования. Однако сейчас авторы той реформы считают, что Вооруженным силам Республики Молдова не целесообразно полностью отказываться от призыва.

Военная реформа от ДПМ

Политическое решение отказаться от обязательной военной службы руководство Демократической партии приняло после изучения “поступивших сигналов”.

“Мы потребовали подробного исследования условий, которые сейчас может предоставить наша армия молодым новобранцам, условий, которые недостаточны для хорошей подготовки и достойного проживания на период прохождения военной службы. Другая причина заключается в том, что некоторые молодые люди платят большие суммы денег для того, чтобы избежать военной службы. Служат только те, у кого нет денег, чтобы заплатить, и здесь мы говорим об очень серьёзной проблеме, которую нужно решить раз и навсегда”, - заявил председатель ДПМ.

Когда Владимир Плахотнюк с партийной трибуны объявляет о запуске очередной реформы или какого-нибудь социального проекта, это значит, что всё уже обсуждено, необходимые законодательные и нормативные акты разработаны и в ближайшее время они будут утверждены правительством и парламентом. Так произошло и на этот раз. Уже на следующий день после брифинга председателя Демократической партии, министерство обороны на своём сайте и в соцсетях поспешило сообщить: план действий по повышению профессионализма Вооружённых сил РМ почти завершён и в скором времени будет утверждён правительством.

Разработанный документ, говорится в сообщении, предусматривает постепенную отмену обязательной военной службы. Его внедрение начнётся с осеннего призыва: число солдат-срочников будет сокращено в пользу увеличения числа профессиональных военных, нанятых на контрактной основе. В какой именно пропорции - не сообщается. Сегодня Вооружённые силы РМ где-то на 50-55% состоят из контрактников.

“В результате будут созданы новые рабочие места, финансовые ресурсы, ранее использовавшиеся для содержания солдат, будут направлены на улучшение других важных аспектов: условий работы военнослужащих-контрактников, социального обеспечения и обеспечения служебным жильём и, не в последнюю очередь, достойного вознаграждения военнослужащих-профессионалов”, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Процесс постепенного отказа от обязательной военной службы в молдавской армии будет сопровождаться пересмотром бюджета Министерства обороны в сторону увеличения, постепенным обновлением инфраструктуры воинских частей, боевой техники и вооружения. В итоге Вооружённые силы РМ превратятся в “современную, профессиональную, хорошо оснащенную армию, способную выполнять свои миссии, взаимодействуя с вооружёнными силами других государств”.

Аргументы “за”: сколько можно тянуть эту волынку?

Бывший министр обороны Валерий Плешка (2004-2007 гг.) – один из сторонников движения в направлении контрактной армии. Ещё в 2000 г. будущий глава оборонного ведомства, а на тот момент депутат, внёс в парламент законопроект об отмене обязательной военной службы и переходе на контрактную систему. По его мнению, это позволило бы сократить личный состав Вооружённых сил (на тот момент 8,5 тыс. солдат и офицеров), снизить бюджетные расходы на содержание армии и перенаправить сэкономленные средства на переоснащение, модернизацию и материальную поддержку военнослужащих-контрактников. Однако весной 2001 г. парламент отклонил данную законодательную инициативу, так как “во всём мире профессиональная армия стоит гораздо дороже армии со срочной службой”.

Своего мнения о необходимости перевода вооруженных сил РМ на контрактную основу Валерий Плешка не изменил и сейчас.

- С момента выдвижения моей инициативы об отказе от обязательной военной службы прошло почти 18 лет, но за это время в Национальной армии мало что изменилось, - говорит Валерий Плешка. – Так какой смысл продолжать тянуть эту волынку? 65% средств, которые сегодня выделяются Министерству обороны, уходят на социальные нужды – выплату зарплат, содержание военнослужащих и т.д., а на развитие, на приобретение нового вооружения взамен устаревшего, на улучшение боевой подготовки денег нет. Так что или уже упраздните этот институт, или доведите его до современных стандартов!

Политическая власть у нас во все времена обходила стороной вопросы, касающиеся обороноспособности страны: нет реальной военной угрозы, значит, и армия не совсем нам нужна. Об этом, конечно, прямо не говорили, но в кулуарах такие настроения были. Я, человек гражданский, став министром обороны, понял, что армия – это всё-таки важный атрибут государственности. Поэтому сейчас, не являясь сподвижником Демократической партии, я приветствую объявленную ею реформу. Наконец-то у нас опять подняли вопрос о профессионализации Вооружённых сил, - отметил Плешка.

По его мнению, за 12 месяцев срочной службы из призывников невозможно подготовить хороших солдат - они просто не успевают нормально обучиться военному делу. А служба по контракту – это работа, военнослужащий по контракту – это профессиональный защитник Родины, следовательно, к профессиональной контрактной армии и требования выше.

- Конечно, сейчас эту инициативу критикуют, - продолжает экс-министр. - Первый задаваемый вопрос: откуда власти собираются взять средства на перевооружение и на перевод Национальной армии на контрактную основу при относительной скудности госбюджета? Думаю, что прежде чем объявить об этой реформе, руководство ДПМ изыскало определённые возможности, в том числе у партнёров по развитию. В конце концов, имеется пример Грузии - страны не более богатой, чем наша. Тем не менее, после 2008 г. Грузия существенно реформировала свои Вооружённые силы и значительно повысила свою обороноспособность. Так что было бы желание и политическая воля. Я считаю, что давно назрела необходимость перевода Национальной армии на профессиональную основу, - заключил он.

Другой бывший глава оборонного ведомства - Виталий Маринуца - тоже считает, что Национальная армия должна быть полностью переведена на контрактную основу. Будучи министром обороны (2009-2014 гг.), он не раз говорил о необходимости отказа от службы по призыву: в его бытность министром оборонное ведомство также разработало план реструктуризации Вооружённых сил, который предусматривал переход на контрактную основу и сокращение численности личного состава.

Однако для того, чтобы успешно провести такого рода реформу, заявил Виталий Маринуца в эфире одного из телеканалов, политики должны быть готовы обеспечить бюджет для армии в размере не менее 1% ВВП в течении как минимум пяти лет. Даже нейтральная Швейцария выделяет на оборону от 1,5 до 2,5% ВВП. Однако в среднесрочных планах правительства таких трат не предусмотрено. Согласно плану действий по реализации Национальной стратегии обороны на 2017-2021 гг., к 2020 г. военные расходы страны составят лишь 0,5% ВВП.

Аргументы “против”: мы останемся без резервистов

Концепция военной реформы 2002 г., согласно которой в Молдове уже лет 9-10, как должна была быть контрактная армия, была принята, когда Министерство обороны возглавлял Виктор Гайчук. Однако сегодня бригадный генерал Гайчук считает, что инициатива о создании в Молдове контрактной армии несвоевременна.

- Международная обстановка после 2014 г. совсем не такая, что была в 2002 г., когда мы разрабатывали и принимали свою Концепцию военной реформы, - говорит экс-министр обороны. – Психологический климат в регионе сейчас намного напряжённее, чем был тогда. Если раньше у Молдовы была одна проблемная точка – Приднестровье, то сейчас вокруг нас уже целый ряд очагов напряжения.

После событий на Украине 2014 г. целый ряд европейских стран, в своё время отказавшихся от призывной системы, решили вернуть армейский призыв. В других странах этот вопрос обсуждается. Я не хочу сказать, что нам нужно готовиться к войне, но нужно следить за развитием ситуации и быть готовыми ко всему. То есть, напряжённая обстановка нарастает, а мы в своих реформах идём совсем другим путём, чем европейские страны.

Ни в выступлении председателя Демократической партии, ни в сообщении Министерства обороны о грядущей военной реформе, я не услышал, что будет с организацией мобилизационного резерва. Ведь в случае угрозы со стороны заведомо более сильного противника для защиты страны одной профессиональной армии может оказаться мало. Сегодня численность Вооружённых сил Республики Молдова не превышает 5,5 тыс. человек. В случае начала военных действий наверняка будут потери, которые нужно будет восполнять. Армии необходим подготовленный резерв, а он формируется из тех самых срочников, которые в случае военной необходимости способны встать в строй. Однако при переходе на контрактную систему полностью, этот ресурс не восполняется и постепенно утрачивается. Этого нам ни в коем случае нельзя допускать, - считает Гайчук.

Он выступает за то, чтобы полностью на контрактной основе у нас формировались так называемые элитные войска – батальон спецназа, 22-ой миротворческий батальон и т.д., а 30% комплектования армии осуществлялось за счёт срочной службы.

- Это позволит нам сохранить резервистов и не разорвать ниточку “Народ и армия едины”, как говорят в народе, - делает вывод экс-министр.

Аргументы “против”: какую перспективу мы можем предложить военнослужащим?

Экс-министр обороны Виорел Чиботару (февраль-июль 2015 г.) тоже не является сторонником полного перевода Национальной армии на контрактную основу.

- Я считаю, что в Республике Молдова сегодня сложилась достаточно стройная смешанная система комплектования Вооружённых сил, - говорит Виорел Чиботару. - С одной стороны, мы профессионализировали в Национальной армии всё, что можно было профессионализировать: не надо путать такие понятия, как контрактация и профессионализация армии. У нас серьёзная проблема не в том, что наши военные не профессиональны, а в том, что они не обеспечены нормальным соцпакетом (у них низкая зарплата, нет жилья, достаточно тяжелые условия прохождения службы) и в том, что на вооружении Национальной армии сегодня находится устаревшее вооружение.

С другой стороны, в наших Вооружённых силах сложился так называемый тип добровольного служения. Я категорически не согласен с заявлением г-на Плахотнюка, что сегодня в молдавской армии служат те, кто не смог от неё откупиться. Когда я стал министром обороны (а до меня эту работу начал Валерий Троенко) было очень много сделано для того, чтобы искоренить систему поборов с призывников, и план призыва не только выполнялся, но и увеличился. Посмотрите на результаты социологических опросов: несмотря на все проблемы в наших Вооружённых силах, у армии остаётся достаточно высокий авторитет в обществе, в отличие от правительства и парламента.

Если вы говорите, что переводите армию на контрактную основу, это значит, что военная служба в Молдове становится профессией, которая требует достойной оплаты труда. Сегодня люди ищут работу от 500 долларов и выше. Это где-то 10 тыс. леев в месяц. А что мы можем предложить нашим военнослужащим?

Средняя зарплата офицеров среднего звена (старшие лейтенанты и капитаны) составляет 4 тыс. леев, 5-8 дежурств в месяц в не самых комфортабельных условиях, проживание в плохо обустроенных общежитиях, в армии не хватает амуниции, соцпакет, который не только не дотягивает до европейских стандартов, но и для наших условий полностью не обеспечивается, плюс старое оружие и техника, с которыми приходится работать. Где тут перспектива? Где мотивация? – задается он вопросом.

Чиботару считает, что при модернизации Вооружённых сил нам сегодня нужно сосредоточиться не на отказе от призыва, а на инвестициях в армейскую инфраструктуру, на закупке современного вооружения и создании нормальных условий для прохождения военной службы.

- Сегодня многие европейские страны не в состоянии укомплектовать свои армии контрактниками, хотя в отличие от нас имеют немалые финансовые, интеллектуальные, пропагандистские и иные ресурсы. А мы со своими серьёзными демографическими и финансовыми проблемами отказываемся от смешанного варианта формирования Вооружённых сил в пользу контрактной системы. За счёт каких средств? Контрактная армия – это профессиональные военнослужащие, которые должны оплачиваться гораздо выше, чем призывники. Конечно, призывников нужно обучать постоянно, а контрактников один раз, периодически устраивая им дополнительную подготовку, так что в долгосрочной перспективе контрактная армия будет обходиться не на много дороже, чем призывная. Однако на первых порах реформы расходы на содержание контрактной армии придётся увеличить в два, а то и в три раза, потому что расходы на солдат-срочников несопоставимы с зарплатами военнослужащих-контрактников, плюс возрастут затраты на соцпакет.

Я уже не говорю о том, что со временем при переходе на контрактную систему мы потеряем мобилизационный резерв. Для нашей страны с нашей неразвитой экономикой, с нашим неопределённым статусом (то ли мы нейтральное государство, то ли не совсем), да ещё в достаточно напряжённый в глобальном плане период, делать такие резкие движения и менять систему обороны, изымая из неё такой важный элемент, как подготовленный резерв, довольно опасно. Боюсь, что мы очень быстро начнём сталкиваться с достаточно большими проблемами.

Кроме того, мы пока не увидели никакого плана действий, не обозначены конкретные источники финансирования, документ не обсуждался в экспертном сообществе. Нам лишь сообщили, что план действий по повышению профессионализма Вооружённых сил РМ почти готов и скоро будет одобрен на заседании правительства.

А как у них?

Когда у нас говорят о преимуществах контрактной армии перед призывной, часто приводят в пример США, где вся армия существует на контрактной основе. Однако у Вооружённых сил США есть определённая специфика: американская армия нацелена на решение экспедиционных задач, а не на оборону рубежей страны, поэтому американский опыт не совсем подходит для Республики Молдова.

Европейские государства условно можно поделить на три группы: страны, где отменён призыв, страны, в которых есть возможность призыва, но он не осуществляется в мирное время и страны, в которых сохраняется призывная система.

Например, в Голландии призыв формально существует, но с 1996 г. не проводится. Во Франции призыв в мирное время был приостановлен в 2001 г. и заменён на ежегодный День подготовки к национальной обороне, в котором обязательно должны участвовать мужчины и женщины в возрасте 16-18 лет. В Германии призыв был приостановлен в 2011 г., но теоретически в любой момент может быть восстановлен.

Из стран НАТО призывная система сейчас сохраняется в Дании (все годные по медицинским показателям мужчины старше 18 лет должны пройти 4-месячную службу), Эстонии (8-месячная или 11-месячная служба, которую проходят мужчины в возрасте 18-28 лет), Греции (8-месячная служба в армии или 12-месячная на флоте или в ВВС), а также Норвегии (в 2015 г. здесь обязали служить в армии и женщин, срок действительной службы составляет 19 месяцев).

Также служба по призыву действует в таких нейтральных государствах, как Австрия и Швейцария. В 2013 г. эти страны провели референдумы по вопросу отмены военного призыва, однако 59% проголосовавших австрийцев и 73% проголосовавших швейцарцев высказались за сохранение призывной системы в прежнем виде. Модель швейцарской армии, считающейся одной из наиболее дееспособных не только в Европе, но и во всём мире, состоит из трёх уровней: небольшая группа профессиональных военных, подкрепленная большим количеством призывников и ещё более значительной частью обученных резервистов. До реформы 2003 г. Швейцария могла в одночасье поставить под ружьё 400 тыс. человек при населении 8 млн человек. По результатам референдума 2003 г. эта цифра была сокращена вдвое.

Большинство стран бывшего Варшавского договора, теперь являющихся членами НАТО, в своё время отказались от призывной системы. Чехия перешла на контрактный принцип формирования своей армии в 2005 г., Румыния и Латвия – в 2007 г., Болгария и Литва – в 2008 г., Польша – в 2009 г. До 2014 г. страны, сохраняющие призыв, в Европе были в меньшинстве – их было всего 11. Однако в последнее время наметилась устойчивая тенденция: всё больше европейских государств пытаются восстановить дееспособность своих вооружённых сил с помощью призывников.

Литва вернула армейский призыв в 2015 г., сославшись на “сложную геополитическую ситуацию” и пообещав солдатам-срочникам девятимесячную службу и государственные гарантии в обучении и трудоустройстве. Правда, как писали местные СМИ, проблема заключалась не столько в “геополитической ситуации”, сколько в том, что литовскую армию из-за недостаточного содержания стали покидать кадровые военные. Не помогло даже постановление правительства, позволяющее военнослужащим подрабатывать в свободное от службы время на стороне.

В 2017 г. призыв на обязательную военную службу, приостановленную летом 2016 г., возобновила Грузия. А с этого года Министерство обороны Грузии запускает систему военного резерва по финской модели в пилотном режиме. Проект подразумевает создание трёх типов резерва: резерв армии, территориальный резерв и резерв специалистов. Количество дней службы в год для них не будет превышать 45-60.

В марте 2017 г., через семь лет после отмены, воинскую обязанность вернула Швеция. И хотя шведские чиновники говорили, что это связано с “агрессией России на Украине”, “участившимися случаями шпионажа” и “другими кризисами, в том числе на Ближнем Востоке”, шведская пресса писала, что основном причиной такого решения стало нежелание жителей страны идти в профессиональную армию и, как следствие, недоукомплектованность шведских вооружённых сил.

Активно обсуждается вопрос о возвращении призыва в Чехии и Болгарии. В Чехии в прошлом году был разработан законопроект, согласно которому молодые люди после окончания школы на 3-5 месяцев будут уходить в армию, а тот, кто будет уличён в попытке “откосить” от службы, может попасть в тюрьму. А вот в Болгарии пока подумывают о введении добровольного призыва в армию. Как заявил в январе этого года министр обороны страны Красимир Каракачанов, лично он является сторонником введения обязательного призыва, так как рисков в мире становится всё больше, и они приближаются к границам Болгарии, и добровольный призыв станет первым шагом в этом направлении.

Так, что о возвращении воинского призыва из-за различных проблем в последнее время задумывается всё больше европейских государств, в то время как в Республике Молдова собираются отказаться от обязательной военной службы и перейти на контрактный принцип формирования Национальной армии.