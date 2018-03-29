Кишинев застроен мышеловками с платным сыром

В противопожарном регламенте, автором которого является правительство, детально обсуждается эксплуатация печей, керосиновых ламп, керосинок, керогазов, примусов и свечей в местах массового скопления людей.

После пожара в Кемерово премьер Павел Филип приказал провести расширенные проверки всех социально-культурных и развлекательных объектов в стране. 27 марта на заседании правительства с участием представителей учреждений, ответственных за соблюдение правил противопожарной защиты, он заявил, что причиной многих трагедий является халатность: «Установлены чёткие правила, но важно то, как они соблюдаются, насколько ответственны те, кто управляет объектами».

Филип распорядился составить список объектов массового посещения и создать смешанные группы для их проверки. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям будет вести ротацию проверяющих – видимо, для того, чтобы как можно большее число людей получило взятки. Бизнесу вручат предупреждения о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Еще премьер призвал ужесточить санкции.

Но, быть может, правительству нужно начать с себя? Например, пересмотреть технический регламент «Основные правила пожарной безопасности в Республике Молдова», утвержденный кабинетом министров в 2007 году. В документе детально обсуждается эксплуатация в местах массового скопления людей печей, керосиновых ламп, керосинок, керогазов, примусов и свечей. Когда это было написано – в 50-х? Ясно, что весь документ списывали не глядя с советских регламентов.

Но в общем и целом регламенты эти были для своего времени совсем не плохие. Если бы у нас хотя бы их соблюдали! Например, вышеназванным документом запрещено устанавливать в подземных переходах торговые киоски на более чем 1/3 их общей ширины. Кто это соблюдает? Запрещены на путях эвакуации «пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей».

А теперь вспомним, какие у нас двери во всех торгово-развлекательных комплексах, построенных в последние 10-15 лет. Кто разрешил эксплуатировать карусельные стеклянные двери, например, в аэропорту, в торговых центрах и других зданиях? И зачем они вообще нужны? Для теплоизоляции? Но эта выгода нивелируется высокими расходами на монтаж, эксплуатацию, электропитание. Обычные двери в два ряда намного выгоднее. Но у нас хотят пустить пыль в глаза.

В ряде стран, например, в Израиле, стандарты изготовления вращающихся дверей приняты на государственном уровне. В мегамоллах, в частности, в «Икее», устанавливают карусельные двери нового поколения – трансформеры, которые можно остановить и распахнуть, как обычные. Теоретически наши карусельные автоматические двери должны иметь ручной привод на случай ЧП. Но есть ли он и где его искать? По правилам безопасности полагается иметь рядом с карусельными дверями дополнительные распашные. Их никто не устанавливает.

Вращающиеся двери знамениты тем, что впервые появились на «Титанике». И это наводит на невеселые мысли. Вспомним, что в моллах на верхних этажах находятся рестораны, где повара эксплуатируют газовые баллоны. Именно они стали источником возгорания в ресторане тороговом центра «Jumbo» и в кафе «La soacra». В случае пожара выбраться из молла через основной выход будет нереально. Где находятся эвакуационные выходы – знает только персонал. Можно представить себе, какая начнется давка.

По сути, многие торговые комплексы Кишинева – настоящие мышеловки, куда посетителей заманивают платным сыром. Они могут захлопнуться в любой момент, и мышка пропала. Все запасные выходы закрыты на ключ. Где будет человек с ключом в случае пожара – неизвестно. И что изменят проверки по приказу Филипа?

«На предприятиях, в учреждениях и во всевозможных частных структурах нет грамотных главных инженеров и инженеров по технике безопасности, и теоретически может случиться все что угодно, - считает экономический аналитик и бывший главный инженер одного из республиканских объединений Думитру Барбалат. - Потом будут разбираться. Вспомним крупный пожар в Бухаресте. Сотни погибли. Тогда у нас тоже была кампания проверки. И что из этого?

Раньше были СНИПы (санитарные нормы и правила) для строительных объектов, их разрабатывал и утверждал Госстрой. Были две обособленные структуры по стандартизации - Госстандарт и Госстрой. Сегодня такой структуры нет. Связанною со строительством структуру от министерства строительства и регионального развития передали минэкономики. В аппарате нового министерства экономики и инфраструктуры есть госсекретарь по дорогам, строительству и управление градостроительства – но это всего 13 штатных единиц с тремя начальниками, которые, естественно, неспособны решать все вопросы. Регламенты должны разрабатывать пятеро - начальник и по два главных и старших консультанта.

В инспекции по строительству сократили штаты и переподчинили ее. Ранее действовавшую нормативную базу по разрешениям в строительстве и по приему поэтапно объектов упростили до минимума. И теперь можно строить как угодно и что угодно. Все отдано на откуп местным властям. А ведь у нас сейсмозона…

В Румынии пытались все упростить, аннулировали всякие разрешения – но в прошлом году вернулись в прежнее русло».

И последний штрих. Советник Вячеслав Булат предложил на пресс-конференции, чтобы в театрах и кинотеатрах Кишинева перед каждым сеансом или спектаклем выходило «ответственное лицо» и делало краткий обзор мер противопожарной безопасности. Это уже просто из кинофильма «Карнавальная ночь»!

Василиса ФРУНЗЕ