Руководство Румынии ожидает решения парламента Молдовы о ликвидации молдавского государства

Высшее руководство Румынии призвало парламент Молдовы приять решение об объединении с Румынией, подобно принятому в 1918 году решению бессарабского Сфатул Цэрий.

Об этом заявили 27 марта председатель Сената Румынии Кэлин Попеску-Тэричану и председатель Палаты Представителей Ливиу Драгня на специальном совместном Торжественном заседании по случаю 100-летия Объединения Бессарабии с Родиной-Матерью.

Как заявил Попеску-Тэричану, «граница по Пруту не исчезнет, благодаря нашему дипломатическому таланту или нашему умению вести переговоры по договорам или международным соглашениям. Не сотрут ее ни стихи, ни песни, ни патриотические заявления».

«По примеру 1918 года, лишь желание парламентов в Бухаресте и Кишиневе, выражая волю румынского народа из Румынии и Молдовы, сможет восстановить то, что сделал Сфатул Цэрий столетие назад и что было прервано самовольным решением тоталитарных великих держав в 1940 году», - заявил председатель Сената Румынии.

В этой связи, спикер Сената выразил надежду, что «мы проявим мужество, здесь в Бухаресте, а так же в Кишиневе, приняв подобное решение».

В свою очередь, председатель Палаты Представителей Румынии Ливиу Драгня, приводя в пример решение Сфатул Цэрий, подчеркнул, что «национальное самосознание является силой в истории, которая может существенно изменить контекст, может менять границы, может сносить империи и может изменять события в самых крупных масштабах».

Кроме того, Драгня сослался на положения Хельсинкского Заключительного Акта, который по его мнению позволяет присоединить Молдову к Румынии и должен был быть включен в принятую в тот день парламентом Румынии «Декларацию о праздновании объединения Бессарабии с Родиной-Матерью, Румынией, 27 марта 1918 года».

«Хочу процитировать один параграф, который так и не вошел в эту Декларацию, а именно статью VIII Хельсинкского Заключительного Акта: «Все народы всегда имеют право в условиях полной свободы определять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний политический статус без вмешательства извне и осуществлять по своему усмотрению свое политическое, экономическое, социальное и культурное развитие», - заявил Драгня.

«На основе этой VIII статьи Хельсинкского Акта воссоединилась Германия и неужели, дорогие мои коллеги, господин председатель Канду (спикер парламента Молдовы - Ред.), господин вице-премьер Юрий Лянкэ, мы не имеем мужества четко заявить о том, чего хотим? И чтобы не было разночтений, хочу открыто, по-простому и внятно сказать: я хочу, чтобы мы объединились с Молдовой! Хочу, чтобы мы были вместе в Европе, но как одна нация. Румыния была сильной, когда была объединенной. И будет объединенной! И будет сильной! Это наш идеал. Это является нашим идеалом укрепиться в истории как объединенная, свободная и процветающая нация, в которой все ее граждане будут чувствовать себя свободными, чувствовать себя гордыми и будут жить лучше», - подчеркнул председатель Палаты Представителей Румынии Ливиу Драгняв на совместном заседании обеих палат парламента Румынии, в присутствии делегации из Молдовы во главе с председателем парламента Андрианом Канду.

В заключении заседания, парламент Румынии принял «Декларацию о праздновании объединения Бессарабии с Родиной-Матерью, Румынией, 27 марта 1918 года», в которой, в частности, заявляет, что «Румыния и ее граждане являются и всегда будут готовы пойти навстречу любому органичному проявлению воссоединения со стороны граждан Республики Молдова, как проявление их суверенной воли».

Принятие документа поддержали все фракции румынского парламента, кроме воздержавшихся при голосовании представителей Демократического союза венгров Румынии (UDMR).