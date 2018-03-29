Раду пожаловалась на Гамрецкого, устроившего «цирк» в примэрии с приставом

Игорь Гамрецкий вступил в откровенное противостояние с врио генпримара за свое кресло. И пока закон на его стороне.

Сильвия Раду пожаловалась, что Гамрецкий не оставляет попыток вернуться в кресло начальника Главного управления общественного транспорта и путей сообщения. Она сообщила, что не пустит его в примэрию.

Однако чиновник ее слов не испугался. Сегодня он явился на работу в сопровождении судебного исполнителя. Закон пока на его стороне. Игорь Гамрецкий потребовал от Раду исполнить решение суда и восстановить его в должности. Загнанная в угол градоначальница поспешила пожаловаться на непослушного хама.

- Мистер Гамрецкий продолжает цирк. Несмотря на то, что я публично сообщила о том, что ему не место в администрации Кишинева, он пришел с судебными исполнителями и потребовал от меня уважения к решению суда, которое дало ему право вернуться в свой кабинет, - написала она на своей странице в Facebook.

Врио генпримара сообщила судебному исполнителю, что решение суда, которым прикрывается Гамрецкий, было обжаловано в вышестоящей инстанции - Апелляционной палате Кишинева.

- С преступниками и инстанциями, которые хотят вернуть на должность людей, признанных виновными, нужно бороться всеми юридическими инструментами. Я сообщила судебному исполнителю, что должности директора не существует в структуре мэрии. Должность называется "глава управления". Как следствие, у меня нет оснований возвращать этого человека на должность, - поделилась Раду.

Наглость Гамрецкого возмутила градоначальницу, поскольку он признался в фальсификации результатов госзакупок. По ее мнению, Гамрецкий за долгие годы на своем посту не сделал ничего стоящего.

- Мы все знаем, как осуществлялось управление в этих областях. Мы видим, какие сегодня дороги и как выглядят автобусы, - заключила она.

Бывший руководитель Главного управления транспорта и путей сообщения Кишинева Игорь Гамрецкий был восстановлен в должности решением суда от 22 марта. Однако Раду не согласилась с постановлением и отказалась пускать его на работу.