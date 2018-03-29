Канду цинично использовал трагедию в Кемерово для восхваления «прогрессирующего» Евросоюза

Спикер молдавского парламента Андриан Канду сделал крайне циничное заявление о пожаре в Кемерово.

Даже резонансную трагедию в Кемерово спикер Андриан Канду решил использовать для продвижения идеи евроинтеграции. По его словам, в странах ЕС трагедии, подобной кемеровской, произойти не могло бы.

- Мы все видели, что произошло в России из-за несоблюдения некоторых правил. Подобный случай в прогрессирующем государстве Европейского союза не произошел бы, там закон действует, а люди работают, – заявил спикер.

Трагедия в Кемерово, где при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, из них 41 ребенок, болью отозвалась в сердцах жителей Молдовы. Десятки людей несут цветы и мягкие игрушки к зданию российского посольства. Люди стараются выразить сочувствие к пострадавшим и семьям погибших и в соцсетях.