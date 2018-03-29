В Молдове может появиться еще одно социальное пособие

В парламенте зарегистрирована законодательная инициатива группы депутатов, предусматривающая введение в Молдове еще одного социального пособия – «семейного капитала». В соответствии с проектом, данное пособие должно стать «поддержкой государства при рождении детей, призванной обеспечить их благосостояние, возможность воспитываться в естественной семейной среде, в атмосфере счастья, любви и понимания».

По предложению авторов, пособие, в случае принятия проекта, будет выплачиваться из государственного бюджета через Национальную кассу социального страхования и ее территориальные подразделения. Как предусматривает инициатива, получателями семейного капитала будут дети застрахованных и незастрахованных граждан республики, постоянно проживающих на ее территории.

Семейным капиталом станет единовременное пособие, предоставляемое семье при рождении первого и последующих детей. Согласно проекту, право на его получение может присвоено гражданам РМ после 1 января 2020 г. При этом, семья сможет воспользоваться денежными средствами после достижения ребенком трехлетнего возраста. До этого, как оговорено проектом документа, деньги будут храниться на специальном счете НКСС и не могут использоваться ответственным органом в иных целях.

Авторы перечислили в проекте и цели, на которые можно будет тратить семейный капитал. Во-первых, на улучшение жилищных условий семьи: приобретение жилья; строительных материалов для строительства или ремонта жилья; технического оборудования и т.д. Во-вторых, на воспитание ребенка: подготовка к новому учебному году; оплата учебы детей, обучающихся в частных учебных заведениях. В-третьих,, на лечение ребенка: приобретение лекарств; медицинских изделий; оплата расходов на лечение, которое не включено в единую программу медицинской помощи; реабилитацию.

Номинальная стоимость семейного капитала будет зависеть от числа «своих или усыновленных несовершеннолетних детей, находящихся на содержании и воспитании в семье новорожденного на момент предоставления семейного капитала». Проект оговаривает, что при рождении первого ребенка сумма семейного капитала составит три средние заработные платы по экономике за предыдущий год, при рождении второго ребенка – пять, а при рождении третьего и последующих детей – семь средних зарплат.

Сертификат на семейный капитал будет выдаваться НКСС по заявлению одного из родителей рожденного живым ребенка или усыновителя. Заявление о получении пособия можно будет подавать в течение года после рождения детей. Авторы предусмотрели, что в случае сирот или ребенка, оставшегося без попечения родителей, средства семейного капитала будут предоставлены получателю по достижении им совершеннолетия.

По мнению инициаторов проекта, введение в Молдове нового социального пособия улучшит материальное положение семей, а также демографическую ситуацию в стране. Они также указали, что аналогичные инструменты поддержки и стимулирования рождаемости применяются в ряде стран Европейского Союза.

Авторы подсчитали, что на реализацию проекта в первый год его действия потребуется более 873,3 млн леев.