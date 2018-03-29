Виорел Чиботару: Решение ДПМ отказаться от воинской обязанности не будет реализовано

Решение Демократической партии Молдовы об отказе от воинской обязанности, в результате которого место призывников должны будут занять профессиональные военнослужащие-контрактники, является популистским и не будет реализовано, поскольку оно не может быть реализовано так, как оно было представлено в предвыборный год, в канун избирательной кампании. Такое заявление сделал бывший министр обороны Виорел Чиботару в ходе публичных дебатов на тему: „Профессиональная армия: причины, преимущества, риски”, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova.

Виорел Чиботару утверждает, что мы имеем дело с классическим примером, когда партия, имеющая полное право инициировать политические проекты, объявила о политическом решении, которое недостаточно обсуждалось в обществе. Кроме того, по его мнению, это решение, относительно которого отсутствует какое-либо прозрачное технико-экономическое обоснование, которое позволило бы сделать определённые выводы. „У этого предложения имелись ровно две цели – это матери солдат, которые беспокоятся о состоянии своих мальчиков, проходящих военную службу, и вторая – те молодые люди, которые по разным причинам не хотят служить в Национальной армии, хотят уклониться и не понести за это ответственность”, - пояснил Чиботару.

Как отмечает Виорел Чиботару, существует целый ряд проблем в плане привлекательности оборонного сектора. Например, это отсутствие квартир для военнослужащих-контрактников, низкие зарплаты, отсутствие перспектив роста, состоящая на вооружении устаревшая техника. По его словам, ничто не мешает властям решить эти проблемы, но, тем не менее, они этого не делают, поскольку инициатива ДПМ – это „предвыборный мыльный пузырь, и ничего более”.

Экс-министр обороны указал на важность предварительной военной подготовки молодых людей, достигающих 16-летнего возраста. Столь же важно, по мнению Чиботару, ставить граждан на воинский учёт, переводить их в резерв. По словам экс-министра, это объективный и предусмотренный заранее процесс, а попытка некоторых сил представить его наследием Советского Союза просто-напросто опасна, потому что большинство стран сохраняет воинскую повинность. В то же время те государства, которые столкнулись с социальными проблемами, на которые указывает ДПМ, решили их другими способами. Например, они диверсифицировали способы призыва.

По мнению бывшего министра обороны, обстановка в регионе представляет очень большую угрозу для безопасности Республики Молдова, и в ближайшее время она не улучшится, а наоборот. Виорел Чиботару считает, что проблема Приднестровья продолжит оказывать крайне большое давление на оборонную систему Молдовы. По его словам, властей должно беспокоить не то, как будет выглядеть армия через 10–20 лет, а то, как она выглядит сегодня или через неделю.

„Недавно коллеги из гражданского общества представили исследование военной составляющей Приднестровья, которое показывает, что наличие неподконтрольных войск на оккупированной территории представляет прямую угрозу. Думаю, что хорошо подготовленная армия, состоящая из парней, проходящих военную службу и обладающих чувством патриотизма, является сдерживающим фактором для врага. Очень опасаюсь того, чтобы в связи с этой инициативой, за ширмой этой профессионализации, не начались уничтожение Национальной армии и сокращение численности военнослужащих, продажа той техники, которая ещё может быть использована, без закупки новой техники вместо неё”, - сообщил Виорел Чиботару.

Публичные дебаты „Профессиональная армия: причины, преимущества, риски” стали 88-ми в цикле „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, реализуемом при поддержке Немецкого фонда Ханнса Зайделя.