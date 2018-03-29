Мгновенная реакция правительства Молдовы на действия США о высылке российских дипломатов показывает влияние Вашингтона на правительство Филипа.

Российское посольство в Молдове после решения наших властей о высылке трех дипломатов тонко пошутило над американцами и их клиентами в политической сфере Республики. Дипломаты отметили, что они удовлетворены открытым признанием США своей руководящей роли правительством Молдовы.

- Приветствуем открытость, с которой посольство США в Республике Молдова признает свое влияние на политический курс официального Кишинева. Ожидаем от американской стороны такой же откровенности и «саморазоблачения» по другим актуальным вопросам, - сообщили в посольстве России на своей странице в Facebook.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщило, что страна высылает трех российских дипломатов. Дипломаты объявлены персонами нон грата и обязаны покинуть республику в течение 7 дней. Этот шаг стал результатом унизительного заигрывания Юрие Лянкэ с Великобританией. После этого посольство США в Молдове поприветствовало решение правительства Павла Филипа о солидарности с Великобританией по делу Скрипаля.