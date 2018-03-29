29 Марта 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Саморазоблачение США о руководстве Молдовой вызвало троллинг российского посольства
29.03.2018

Мгновенная реакция правительства Молдовы на действия США о высылке российских дипломатов показывает влияние Вашингтона на правительство Филипа.

Российское посольство в Молдове после решения наших властей о высылке трех дипломатов тонко пошутило над американцами и их клиентами в политической сфере Республики. Дипломаты отметили, что они удовлетворены открытым признанием США своей руководящей роли правительством Молдовы.

 - Приветствуем открытость, с которой посольство США в Республике Молдова признает свое влияние на политический курс официального Кишинева. Ожидаем от американской стороны такой же откровенности и «саморазоблачения» по другим актуальным вопросам, - сообщили в посольстве России на своей странице в Facebook.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщило, что страна высылает трех российских дипломатов. Дипломаты объявлены персонами нон грата и обязаны покинуть республику в течение 7 дней. Этот шаг стал результатом унизительного заигрывания Юрие Лянкэ с Великобританией. После этого посольство США в Молдове поприветствовало решение правительства Павла Филипа о солидарности с Великобританией по делу Скрипаля.


 
Количество просмотров:
155
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.