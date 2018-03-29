«Кемерово, Кишинев скорбит с вами»: в столице Молдовы состоялись акции памяти погибших

Десятки кишиневцев в день национального траура в России приняли участие в акциях памяти погибших в Кемерово людей.

Жители столицы Молдовы шли к скверу у кафедрального собора и к посольству России. На площадке в сквере у собора люди выпустили в небо десятки белых шаров. С наступлением темноты на тротуаре у посольства России зажгли десятки лампадок, выложенных на земле в слово «Кемерово». На заборе у дипучреждения появился баннер со словами «Кемерово, Кишинев скорбит с вами…»

Страшный пожар в столице Кузбасса унес жизни 64 человек, из них 41 ребенок. Во время пожара двери в кинозалы ТРЦ, где находилось много детей, были заблокированы, система безопасности здания в целом фактически не функционировала. Система оповещения после получения сигнала о пожаре была отключена сотрудником ЧОПа.