Сборная Молдовы проиграла Кот-д'Ивуару в товарищеском матче 1:2

Сборная Молдовы по футболу уступила Кот-д'Ивуару в товарищеском матче со счетом 1:2. Встреча прошла в пригороде Парижа Бове.

Первый мяч на 29-й минуте забил лидер в списке бомбардиров чемпионата Швейцарии Рожер Ассале из Янг Бойза, передает publika.md

В концовке первого тайма африканская команда удвоила преимущество. Отличился нападающий французского Лилля Николя Пепе.

"К сожалению, есть претензии к некоторым футболистам по игре в первом тайме. Это не ивуарийцы, а мы сами себе забили голы. Хорошо, что во втором тайме команда проявила характер и совсем по-другому смотрелась на поле. Видно было, что у нас что-то получается", - сказал тренер сборной Молдовы Александр Спиридон.

"Мы не должны пропускать такие голы, если хотим добиться хороших результатов и занять первое место в группе Лиги наций. Очень легко пропускаем голы. Возможно, не хватает взаимопонимания или к этому привели индивидуальные ошибки. Над этим надо работать", - сказал полузащитник сборной Молдовы Александр Гацкан.

После перерыва молдавская команда отыграла один мяч. На 59-й минуте это сделал Артур Ионицэ. Для него этот гол стал третьим в составе сборной.

Кроме того, этот гол стал первым для молдавской сборной после десятимесячного перерыва.

До этого наша национальная команда последний раз забивала в июне 2017 года в Кишиневе в отборочном матче чемпионата мира с Грузией, который закончился вничью 2:2.

"Жаль, что проиграли. Но если действовать с такой же самоотдачей и в будущем, то обязательно появятся хорошие результаты. Я доволен и сбором, который мы вместе провели", - сказал полузащитник сборной Молдовы Артур Ионицэ.

В матче против Кот-д'Ивуара в составе сборной Молдовы дебютировал защитник португальского клуба Порту Олег Рябчук.

С начала года под руководством Александра Спиридона национальная команда провела четыре товарищеских матча, в которых трижды проиграла и один раз сыграла вничью.