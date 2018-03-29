Кабмин утвердил поправки в условия деятельности НПО

Кабмин предлагает сделать регистрацию неправительственных организаций бесплатной. Законопроект об упрощении создания и деятельности НПО правительство утвердило накануне.

Он предусматривает отмену целого ряда требований при создании НПО и ограничивает вмешательство государства в их деятельность. Вместе с тем оговариваются критерии работы неправительственных организаций, такие как прозрачность и социальная полезность.

В настоящее время Реестр некоммерческих организаций включает 8860 общественных ассоциаций и фондов.