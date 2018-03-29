25% путевок в детские лагеря Молдовы будут предоставлены бесплатно

Правительство утвердило постановление об организации детского отдыха в лагерях, которые финансируются из госбюджета. 25% путевок решено предоставить бесплатно. Они предназначены для сирот, а также детей из нуждающихся и многодетных семей.

Остальные путевки будут продавать со скидкой в 80%. День пребывания в лагере обойдется ориентировочно в 137-209 леев. Это на 7% больше чем прошлым летом. Подорожание связано с ростом цен на некоторые категории товаров.

Министерство образования, культуры и исследований взяло на себя финансирование отдыха в Молдове ста румынских школьников и трехсот учеников с левого берега Днестра.

Правительство обязало детские лагеря отдыха завершить подготовку к началу работы до 18 мая.