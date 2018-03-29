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Общество
25% путевок в детские лагеря Молдовы будут предоставлены бесплатно
29.03.2018

Правительство утвердило постановление об организации детского отдыха в лагерях, которые финансируются из госбюджета. 25% путевок решено предоставить бесплатно. Они предназначены для сирот, а также детей из нуждающихся и многодетных семей. 

Остальные путевки будут продавать со скидкой в 80%. День пребывания в лагере обойдется ориентировочно в 137-209 леев. Это на 7% больше чем прошлым летом. Подорожание связано с ростом цен на некоторые категории товаров. 

Министерство образования, культуры и исследований взяло на себя финансирование отдыха в Молдове ста румынских школьников и трехсот учеников с левого берега Днестра. 

Правительство обязало детские лагеря отдыха завершить подготовку к началу работы до 18 мая.


 
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