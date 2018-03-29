29 Марта 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Срок приобретения медицинского полиса по льготной цене в Молдове продлен до 2 апреля
29.03.2018

Национальная медицинская страховая компания объявила о продлении срока приобретения медицинского полиса по льготной цене до 2 апреля включительно.

Ежегодно этот срок истекает 31 марта, но так как в 2018 году эта дата приходится на субботу, то есть на выходной день, последний день оплаты был перенесен на понедельник.

В НМСК напоминают, что граждане, приобретающие полисы индивидуально, пользуются скидками в размере 50% и 75%.

После 2 апреля лица, которые не приобрели полис медицинского страхования в установленный законом срок, будут выплачивать его полную стоимость плюс штраф и пени, а статус застрахованного лица будет активирован только через семь дней после оплаты.

 
 

 
Количество просмотров:
65
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.