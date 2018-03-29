Срок приобретения медицинского полиса по льготной цене в Молдове продлен до 2 апреля

Национальная медицинская страховая компания объявила о продлении срока приобретения медицинского полиса по льготной цене до 2 апреля включительно.

Ежегодно этот срок истекает 31 марта, но так как в 2018 году эта дата приходится на субботу, то есть на выходной день, последний день оплаты был перенесен на понедельник.

В НМСК напоминают, что граждане, приобретающие полисы индивидуально, пользуются скидками в размере 50% и 75%.

После 2 апреля лица, которые не приобрели полис медицинского страхования в установленный законом срок, будут выплачивать его полную стоимость плюс штраф и пени, а статус застрахованного лица будет активирован только через семь дней после оплаты.