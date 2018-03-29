Посольство РФ: США признали свое влияние на политический курс Молдовы

Соединенные Штаты Америки признали свое влияние на политический курс Молдовы.

Об этом заявили представители Посольства Российской Федерации в Молдове. Так они прокомментировали сообщение американского посольства в Кишиневе, которое выразило признательность правительству Молдовы за высылку российских дипломатов в знак солидарности с Соединенным Королевством и его союзниками и соседями, передает Noi.md.

«Приветствуем открытость, с которой Посольство США в Республике Молдова признает свое влияние на политический курс официального Кишинева. Ожидаем от американской стороны такой же откровенности и "саморазоблачения" по другим актуальным вопросам международной политики, в т.ч. по так называемому "делу Скрипаля», - отмечается в сообщении посольства Россиийской Федерации в Молдове, размещенном в соцсетях.

Следует отметить, что посольство США выразило признательность молдавским властям за решение о высылке российских дипломатов, отметив, что оно было принято в знак солидарности с Соединенным Королевством и его союзниками и соседями, чтобы «Россия несла ответственность за свои действия, нарушающие международное право и угрожающие европейской безопасности».

«Содействуя с европейскими и международными партнерами, Молдова продемонстрировала, насколько серьезно мир принимает текущую глобальную кампанию России по подрыву международного мира и стабильности, угрозе суверенитету и безопасности стран во всем мире, и подрыву и дискредитации западных институтов», - говорилось в заявлении американского посольства в Кишиневе.



Президент Молдовы Игорь Додон выразил крайнее возмущение решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов, заявив, что категорически осуждает эту очередную антироссийскую провокацию. Он заметил, что у Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и других членов НАТО для того, чтобы предпринимать подобные шаги из принципа блоковой солидарности.

Президент напомнил, что целый ряд стран – членов НАТО, таких как Словакия и Турция, а также член Евросоюза Австрия – отказались участвовать в этом коллективном антироссийском демарше. По мнению президента, вдвойне абсурдно совершение подобного шага в настоящее время, после визита в Молдову замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина, в ходе которого представители всех ветвей власти нашей страны высказались за восстановление нормальных отношений с Москвой.

Игорь Додон заявил, что сделает всё возможное, чтобы молдо-российские отношения и особенно те договорённости, которые были достигнуты в ходе его неформальной встречи с Президентом России Владимиром Путиным в конце прошлого года, а также в ходе недавнего визита Григория Карасина в нашу страну, не пострадали от антироссийской провокации правительства Молдовы.

Президент назвал очевидным, что лишь после парламентских выборов этой осени можно будет восстановить стратегическое партнёрство с РФ на всех уровнях, как этого желают подавляющее большинство граждан Молдовы.