|
|
...
|
Политика
Соединенные Штаты Америки признали свое влияние на политический курс Молдовы.
«Приветствуем открытость, с которой Посольство США в Республике Молдова признает свое влияние на политический курс официального Кишинева. Ожидаем от американской стороны такой же откровенности и "саморазоблачения" по другим актуальным вопросам международной политики, в т.ч. по так называемому "делу Скрипаля», - отмечается в сообщении посольства Россиийской Федерации в Молдове, размещенном в соцсетях.
Следует отметить, что посольство США выразило признательность молдавским властям за решение о высылке российских дипломатов, отметив, что оно было принято в знак солидарности с Соединенным Королевством и его союзниками и соседями, чтобы «Россия несла ответственность за свои действия, нарушающие международное право и угрожающие европейской безопасности».
«Содействуя с европейскими и международными партнерами, Молдова продемонстрировала, насколько серьезно мир принимает текущую глобальную кампанию России по подрыву международного мира и стабильности, угрозе суверенитету и безопасности стран во всем мире, и подрыву и дискредитации западных институтов», - говорилось в заявлении американского посольства в Кишиневе.
Президент напомнил, что целый ряд стран – членов НАТО, таких как Словакия и Турция, а также член Евросоюза Австрия – отказались участвовать в этом коллективном антироссийском демарше. По мнению президента, вдвойне абсурдно совершение подобного шага в настоящее время, после визита в Молдову замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина, в ходе которого представители всех ветвей власти нашей страны высказались за восстановление нормальных отношений с Москвой.
Игорь Додон заявил, что сделает всё возможное, чтобы молдо-российские отношения и особенно те договорённости, которые были достигнуты в ходе его неформальной встречи с Президентом России Владимиром Путиным в конце прошлого года, а также в ходе недавнего визита Григория Карасина в нашу страну, не пострадали от антироссийской провокации правительства Молдовы.
Президент назвал очевидным, что лишь после парламентских выборов этой осени можно будет восстановить стратегическое партнёрство с РФ на всех уровнях, как этого желают подавляющее большинство граждан Молдовы.
Обсуждение новости
|