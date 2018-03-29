Как действовать, если в общественном месте произошел пожар

1. УХОДИТЕ ПРИ ПЕРВОЙ ЖЕ ОПАСНОСТИ

Немедленно покиньте помещение, если ощущаете запах гари или дыма, видите открытый огонь или слышите пожарную сигнализацию. Не ходите туда, где сильное задымление и видимость менее десяти метров. Если задымление значительное, передвигайтесь ползком.

Не поддавайтесь панике. Бросайте всё и уходите.

2. ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ

Если с вами дети, ведите ребёнка перед собой, держа за плечи, или несите на руках. Если приходится ползти, ребёнок должен быть в непосредственной близости — перед вами или под вами, но не позади вас.

Помните, как в самолётах говорят: «Сначала наденьте кислородную маску на себя, затем на ребёнка»? Здесь тот же принцип: если есть возможность обмотать лицо мокрой тряпкой — сначала своё лицо, потом ребёнка. Если вы потеряете сознание, ребёнок будет в большей опасности.

3. ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ПОЖАРНЫЕ ВЫХОДЫ

При посещении бизнес-центров или административных зданий, торговых центров, театров сориентируйтесь, где находятся пожарные выходы, какой ближайший к вам и, в идеале, ознакомьтесь со схемой эвакуации. Старайтесь запомнить маршрут, которым вы идёте от входа в здание.

Не пользуйтесь лифтом.

Не пытайтесь покинуть парковку у здания на машине, если вы прибыли на личном транспорте — это может затруднить подъезд пожарных машин.

Если загорелась одежда

Отдельно стоит упомянуть о том, что делать, если на человеке загорелась одежда. Есть такое правило: «остановиться, упасть, кататься». Остановиться: не бегите, так как ваша одежда будет гореть ещё быстрее. Упасть: ложитесь — это затрудняет распространение огня, особенно на лицо и голову (огонь идёт вверх). Катайтесь: это тушит пламя.

Вы также можете использовать тяжёлый материал, например коврик, пальто или одеяло, чтобы накрыть человека, если на нём горит одежда. Если есть возможность — облейте человека водой.

ЕСЛИ ПОЖАР НЕ УСПЕЛ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ

Часто существует возможность потушить пожар своими силами: воспользоваться огнетушителем, залить водой вспыхнувшую тряпку, закрыть крышку на загоревшейся сковородке, отключить электричество и закидать землёй из цветочного горшка задымившуюся проводку.

Главное понимать и помнить, если вы не можете справиться с огнём, уходите и вызывайте пожарных — они справятся с эти быстрее и профессиональнее.