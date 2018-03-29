Великобритания приветствовала высылку российских дипломатов из Молдовы

Посольство Великобритании в Кишиневе приветствовало решение правительства о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

«Никогда в истории не было такой коллективной высылки офицеров разведки или дипломатов. Наши партнеры отреагировали подобным образом, потому что они разделяют наше видение угрозы, которую представляет Кремль их ценностям и безопасности", - говорится в сообщении посольства Великобритании, пишет deschide.md.

Минувшим днем Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла Российской Федерации в Молдове Фарита и проинформировало о содержании Вербальной ноты, посредством которой, на основании положений Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961), три дипломата миссии объявляются персонами нон грата и обязаны покинуть территорию страны в течение 7 дней.