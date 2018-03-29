В примэрии летят головы! Сильвия Раду уволила Михая Молдовану

И.о. столичного примара Сильвия Раду уволила главу Управления здравоохранения Михая Молдовану.

И.о. градоначальника подписала сегодня это распоряжение.

«Сегодня я подписала распоряжение об освобождении Михая Молдовану от должности главы Управления здравоохранения. Все мы видим, что творится в системе здравоохранения. Это неприемлемое положение дел, ежедневно поступают жалобы граждан, все они жалуются на серьезные недостатки. Я также получаю многочисленные жалобы от врачей, которые говорят, что администрация больницы заставляет их делать незаконные вещи», – написала Сильвия Раду на своей странице в Facebook-е.

Сильвия Раду говорит, что хочет очистить город не только от мусора, но и от коррупции и безответственных людей.

«Я лично проводила проверки и видела множество нарушений. Иногда открываются отделения, показывают красивые фотографии, а после того, как пресса уходит, простыни убирают; а иногда врачей заставляют собирать деньги на ремонт. Это не управление, а сочетание воровства, шантажа и лжи. В первую очередь страдают пациенты, а затем врачи, которые начинают покидать систему», – добавила Раду.