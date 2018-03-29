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Рогозин о высылке дипломатов: "Шаловливые ручки полурумын"
29.03.2018

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал высылку российских дипломатов из Молдавии, удивившись двойственности политики Кишинёва, где буквально на днях приветствовали визит замминистра иностранных дел России Григория Карасина.

— Молдавское правительство умудрилось одной рукой приветствовать визит замминдел России Г.Б. Карасина, а другой — подписывать решение о высылке наших дипломатов. До чего же шаловливые ручки у этих "полурумын"! — написал Рогозин в своём "фейсбуке", передает life.ru.

Замглавы российского МИД Григорий Карасин посещал Молдавию 20 марта и провёл в Кишинёве несколько встреч.

А буквально вчера страна объявила о высылке трёх российских дипломатов.


 
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