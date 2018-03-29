Джульетто Кьеза: для Молдовы вступление в НАТО – самый опасный шаг

27 марта в Кишиневе состоялась встреча молдавских журналистов, представителей гражданского общества с известным итальянским журналистом, публицистом и бывшим депутатом Европарламента Джульетто Кьеза. За его плечами десятки расследований по самым «неподъемным темам»: смена политического режима в России, афганская война, «суперкланы». В своей книге «9/11. Расследование с нуля» Джульетто Кьеза рассказал о том, что ради достижения мирового господства политические элиты пойдут на все. Предлагаем фрагменты самых интересных тем встречи.

О вхождении Молдовы в Европу через НАТО

- Очень хорошо, что Молдова не в составе Европы. Этого не нужно было раньше, не нужно и сейчас. Прибалтийские республики стали членами НАТО до вхождения в Европу.

Для любой страны НАТО означает колониализм США: пример - Италия. Ни премьер министр, ни министр иностранных дел, никакой другой министр ничего решить не может – все решается ТАМ.

Свобода давно не существует не только для маленьких государств, но и для Германии, Франции, Италии. Они колонии, более или менее крупные.

Империя США на грани катастрофы

- Власть США – имперская. Определенные группы людей, возглавляющие империю, диктовали другим государствам свою волю. Сейчас империя на грани, но продолжает диктовать свою власть государствам НАТО.

Но мир изменился - стал мультиполярным. Создались страны - гиганты, которые принимают решения самостоятельно: Китай, Россия, Иран. Они не поддаются империи.

Американская элита, все равно из какой партии, республиканской или демократической, в течение последних 60-70 лет управляла миром. Они выиграли все войны, которые сами организовали: в Ираке, Афганистане, Ливии, Югославии. Это было убийство противника: Милошевича, Каддафи, Саддама Хусейна.

Само избрание Трампа президентом США говорит, что кризис наступил. Другая Америка предстала перед миром. Но против Трампа стали работать все мощные секретные службы США: ЦРУ, ФБР, Национальное управление военно-космической разведки.

Почему Россия – враг империи

- Империя находится на грани внутреннего политического кризиса, поэтому они выбрали путь провокаций против России. Начало этих действий наступило после слов президента Владимира Путина: «Вы сломали систему международных отношений. Мы вам этого не позволим».

В отношении Путина они создали образ Гитлера – для них он крупный противник, убрать его не могут. Путин имеет возможность ответить и сдаваться не будет.

Политическая элита империи не может диктовать России.

Украина – первая провокация. Империя организовала переворот при помощи своих денег, советников, использовала нацистов, а потом обвинила Россию в захвате территории.

Наша встреча происходит в разгар теракта, сходного с терактом 11 сентября. Организаторы спецслужбы Великобритании и США создали ситуацию с отравлением Сергея Скрипаля, экс-сотрудника ГРУ, чтобы обвинить Россию. Спустя месяц после инцидента премьер Великобритании обвиняет Россию и лично Путина в организации попытки убийства. Не предъявляют никаких доказательств, улик. 134 российских дипломата высланы, из США - 60 дипломатов, в том числе 14 служащих ООН.

Все эти годы они создают из России образ врага и приучают людей к этой идее. Каждый день транслируют минуту ненависти к российскому народу, ментально подготавливая мировую общественность к столкновению с Россией: если будет попытка уничтожить 100 миллионов человек, рано или поздно надо будет объяснить причину.

С позиции граждан происходящее не поддается интерпретации. Для понимания необходимо найти ответы на вопросы: почему все это происходит?

Демократии на Западе не существует – решения принимает ограниченное количество людей

- 28 человек владеют половиной богатства всего мира. Идя на выборы, большая часть избирателей не понимает, что происходит в мире.

Власть концентрируется в руках нескольких гигантов, которые имеют возможность принимать государственные решения. Это «Дойче Банк», имеющий гигантское количество денег, больше, чем все германское государство.

Кто создал ИГИЛ? "Blackwater" - «Чёрная вода» - американская частная военная компания, финансовый гигант, фонд Рокфеллера, «Голдман Сакс груп» - крупнейший в мире инвестиционный банк. Они имеют свои структуры и армии.

Наше спасение – это существование России, Китая, Ирана.

Наши противники – англосаксонский мир. Через 6-7 лет они разработают модель человека-монстра, наполовину робота, который будет связан с интернетом и будет выполнять данные ему команды.

Если друзья Сороса в Молдове планируют акцию унионистов, то финансируют организаторов

- Финансовые структуры имеют международную сеть организаций. Только у Сороса столько денег, что может управлять целой армией. Если его друзья в Молдове планируют акцию унионистов, то финансируют организаторов.

Как это происходит, расскажу на примере моего путешествия на маленький итальянский остров Лапедуза в Средиземном море, который служит перевалочным пунктом для мигрантов из Африки. В самолете узнал, что г-н Сорос имеет филиал своего фонда «Открытое общество» на острове. Вы думаете, что волна мигрантов нахлынула стихийно, но это не так. Представители фонда - посредники между чиновниками и мигрантами. Иначе зачем филиал фонда Сороса на итальянском острове? Сколько филиалов фонда в Москве, в Молдове? Какими деньгами они управляют?

Самый наглядный пример финансирования – это шестилетняя война, которую ведут 70 тысяч бойцов ИГИЛ. Кто платит, кто дает оружие, кто дает информацию о передвижении противника, и т.д.? По моим подсчетам за все время стоимость операций ИГИЛ составила 15 миллиардов долларов.

Я считаю, что в мире утвердились силы, которых мы не видим, но которые обладают огромными возможностями. Эти силы преследуют собственные интересы, идя даже против своего государства. Фактически они управляют государствами. И никто не может сказать, выполнит ли президент Трамп свой мандат до конца.

Задача НАТО – преодолеть военное равновесие

- Мы в опасности, пока американская элита не осознает, что ее шаги порождают третью мировую войну. Но на западе нулевой уровень информирования и осознания опасности.

По существу, мы находимся в руках группы сумасшедших людей, которые не осознают ситуацию, но имеют ядерное оружие. Пока они не знают, есть ли у них точное и окончательное преимущество. Известно только, что противостояние ядерного стратегического оружия находится в равновесии. Их задача получить перевес. С этой целью президент Буш в 2002 году в одностороннем порядке вывел США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

НАТО стали создавать системы и приближать их к границам России. Разместили в Румынии, в Прибалтике, Польше. Через 5-6 лет они полностью укомплектуют их ракетами. Таким образом, они думают, что у них будет окончательное преимущество. В случае их удара по России противник не сможет ответить – запуски ракет будут заблокированы.

Если будет третья мировая война - это будет война на уничтожение народа, такого никогда не было. Элиты запада в борьбе за власть пойдут до конца. Молдова - на грани противостояния. Единственный вариант - не принимать участия в столкновении. Самая большая глупость народов - в непонимании того, что если будет война, которую я предвижу, то первыми будут уничтожены народы Европы, затем США, потом России. Именно в Европе будут находиться ракеты, которые будут препятствовать ответу России.

Путин знает, что они готовят все предпосылки для войны. Им для этого нужно 5-6 лет. В своем обращении к федеральному собранию президент Путин заявил для международных партнеров, что он знает, что они работают над преимуществами стратегического порядка. Он им дал понять, что когда они дойдут до своей цели, Россия будет впереди них. Это предупреждение элите, и остановить их можно только одним способом – запугать. Запад знает, что президент России не блефует, часть оружия уже используется в Сирии.

На предупреждение Путина Запад ответил провокацией, новыми санкциями.

Я в Италии говорю, выходите из НАТО немедленно, чтобы спасти себя. Только Италия за участие в НАТО каждый день платит 70 миллионов евро, 25 миллиардов евро в год. Это в то время, когда не хватает денег на пенсии, образование, здравоохранение. Я задаю вопрос, мы тратим такие деньги, чтобы защититься от кого? Ответа нет. Я создал группу против НАТО в Facebook, в которой 60 тысяч человек. Этого мало.

Вхождение Молдовы в НАТО - самое опасное решение.

Всегда есть предатели

- Акции в поддержку унии в Молдове организуются по указке извне. Руководителям, в том числе спецслужбам, нужно, чтобы Молдова, и люди, которые сопротивляются унии, испытывали постоянное давление. Конечно, организаторы в Молдове за это получают деньги или обещания политического будущего. Всегда есть предатели.

Европа здесь ни причем. Финансируют эти акции определенные группы, например, банки, которые планируют укрепить в Молдове свое присутствие.

Интернет ведет к деградации мирового сообщества

- Демократическая интеллигенция занимается ревизией истории в Италии, в России. Они думают о себе, их численность растет. На Западе для них Бог один – деньги. Нет никаких моральных ценностей, из-за чего общество превращается в людей, неспособных критически думать.

Последние данные свидетельствуют: 40 процентов итальянцев не понимают простых документов бюрократического характера, не могут заполнить бланки, анкеты. Это не случайно. За этим стоит современная англосаксонская культура, приводящая к падению интеллектуального уровня. На это работают киноиндустрия, СМИ, школьное и высшее образование. Молодые люди не знают прошлого, они становятся tabula rasa – чистой доской, ими манипулируют.

Организаторы деградации мирового сообщества захватили интернет. Пользователями Facebook – это два миллиарда людей из семи, населяющих землю. Цукерберг открыто говорит, что они инвестируют миллиарды долларов в то, чтобы менять чувства людей. Под контролем телефоны, интернет-переписка. Цель – прогноз, как будут жить люди завтра, что будут смотреть, что есть, как будут любить, как относиться к родителям.

Американцы монополисты в интернете: Google и Facebook, Yаhоо, все сервисы. Они определяют даже адрес нашей электронной почты. В этой области они в мире на первом месте. Лишь Китай попытался создать свой интернет.

Революция Горбачева: в чем ошибка

- Горбачев не хотел разрушить СССР – я был свидетелем этого. Разрушение Союза было идеей его окружения. Но ни я, ни те, кто был рядом с Горбачевым, не поняли, что для изменений нужно время. Однако я понял, что не надо доверять демократической интеллигенции – впоследствии часть ее нашла себя в Америке, другая часть захватила богатства России. Выиграли противники России. Горбачев совершил большую политическую ошибку – он не понял, что менять людей трудно. Каждый народ имеет свою систему эволюции, сразу стать другими невозможно. Влияют климат, история, опыт.

Финансовая элита и трансатлантические гиганты посредством интернета тоже хотят вмиг изменить чувства людей. Они так же не понимают, что сразу нельзя изменить глубинное в человеке, если не использовать сверхавторитарные действия.

Путин – это народ, народ – это Путин

- Вокруг Путина есть много друзей, которые любят Запад. И российскому народу тоже угрожает «западная демократия». Но у меня есть убеждение, что Путин лучше других знает, что такое русский народ. Если Путин будет действовать на расширение участия граждан в политике, это принесет пользу ему и всей России.

Долгое время русский народ поддавался западным иллюзиям и соблазнам. Но после 25 лет осознал, что ярость Запада против страны, против президента - это ярость против всего российского народа. Через украинские события русский народ осознал, что все направлено против них. И поэтому сейчас выражает себя через своего руководителя.

Россия между Европой и Китаем

- В Америке считали, что для колонизации Китая нужно просто время: сначала установится капитализм, потом «западная демократия», потом англосаксы поглотят китайский народ. Но история китайцев не позволит колонизировать их англосаксами. Не позволит сам язык – его дух, существо. Я считаю, что разные народы – это на пользу всем.

Россия – это Запад и Восток одновременно, я вижу ее миссию в том, чтобы стать лучшим «переводчиком» между Западом и Китаем. Чтобы не было войны, России надо сближаться Китаем. Для выживания самой России важно сближение с Китаем, но содержит много больших проблем, связанных с управление. Я оптимистично смотрю на отношения России и Китая. Китай планируют свое развитие на 50 лет вперед. У Китая и России две одинаковые идеи: освободиться от финансовой и интернет-зависимости.

Защита русскоязычного населения в странах Европы - миф

- Несколько лет назад я приехал в Эстонию с темой «Должна ли Европа бояться России». Меня арестовали под тем предлогом, что я якобы поощрял геноцид эстонского народа и хотел восстановить СССР. Власти не хотели, чтобы я разговаривал с русскоязычным населением. В Латвии и Литве меньшинство не голосует. Русскоязычное население не может в Латвии купить землю, не участвует в конкурсах на занятие государственных должностей. Европа не защищает русскоязычное население в странах Балтии, а ведь это страны ЕС!

Ошибка России во внешней политике – предательство русскоязычного населения

- В 1991 году после распада СССР в годы правления Ельцина олигархи и «демократическая интеллигенция» забыли о том, что 25 миллионов русских осталось за границами России. Они были безразличны к ним. Этого нельзя простить команде Ельцина и Гайдара, которая делала капиталистический рывок. За это время на Украине американское посольство скупило все телевидение, университеты, профессоров. Итог -государственные перевороты.