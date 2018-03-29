Молдова не сможет больше производить и экспортировать шампанское, коньяк, кагор

Молдова с 1 апреля 2018 г. не сможет больше производить и экспортировать алкогольную продукцию под известными западными географическими наименованиями по месту происхождения Champagne, Cognac и Cahors («шампанское, коньяк и кагор»).

Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и окружающей среды, отметив, что это связано с истечением переходного периода, когда Молдове было разрешено использовать эти названия.

Переходный период был предусмотрен Соглашением об ассоциации с ЕС, подписанным в 2014 г. В то же время, с 2012 г. по 2018 г. молдавские производители должны были привести свою винодельческую продукцию в соответствие с европейскими стандартами.

В то же время, с 1 апреля с.г. вместо западных географических наименований по месту происхождения Champagne, Cognac и Cahors производители Молдовы могут использовать альтернативные названия для шампанского – «игристое вино» (vin spumant), коньяка – «дивин» (divin), кагора – «пастораль» (pastoral).

В Минсельхозе отмечают, что с 1 апреля органы сертификации Молдовы больше не будут выдавать сертификаты на продукцию «шампанское», «коньяк» и «кагор», а производители могут воспользоваться альтернативными названиями. Любая попытка продажи или экспорта продукции с защищенным географическим указанием будет наказываться.

Госсекретарь Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и окружающей среды Василий Лука на встрече с местными производителями винно-коньячной продукции рассказал им о необходимости соответствия винодельческих предприятий новым требованиям.

По его словам, в связи с завершением периода использования иностранных географических указаний, ведомство готовит пакет поправок в законодательство. Так, продукция «дивин» (географическое указание «Дивин») будет заменена названием «винная водка». Будут инициированы поправки в закон о виноградарстве и вине и технический регламент «Определение, описание, представление и этикетирование алкогольных напитков», в которых будут предусмотрены положения, касающиеся замены этих категорий продукции и уточнение условий производства, сертификации и продажи «винной водки» с защищенным географическим указанием «Дивин».

Госсекретарь отметил, что за последние 5 лет очень мало производителей учитывали эти требования, а экономические агенты, в свою очередь, проинформировали, что сталкиваются с проблемой непризнания продукта «дивин» на рынке СНГ.

В рамках подписанного с ЕС соглашения об охране географических указаний сельскохозяйственной и пищевой продукции Молдова обязалась обеспечить высокий уровень защиты для более чем 3,2 тыс. европейских географических указаний продовольственных продуктов, вин и спиртных напитков, имеющих категорию европейского защищенного географического указания.

Цель соглашения состоит в том, чтобы лучше защитить потребителей, таким образом, чтобы они не были введены в заблуждение относительно настоящего происхождения продукции и ее реального качества