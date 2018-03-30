Под угрозой - нейтралитет страны?!

Молдавские генералы настроены решительно - они мечтают до конца года перевести службу в армии на контрактную основу, модернизировать с помощью США и НАТО вооруженные силы страны( процесс уже пошёл) и сделать армию определяющим вектором развития государства



Пока политики Румынии и Молдавии тайно и явно обсуждают идею объединения двух стран, генералы в Бухаресте и Кишиневе, судя по всему, уже решили действовать — и договорились о вводе румынских войск на молдавскую территорию, завуалировав их постоянное присутствие там проектом создания смешанного батальона.

Таким образом, правительство Молдавии рассматривает объединение вооруженных сил двух стран как первый шаг на пути политического поглощения Румынией. Еще в 2012 году Молдавия подписала с ней военный договор, согласно которому молдавские вооруженные силы подчиняются румынскому генштабу, а через него — командованию НАТО. И здесь явно возникает коллизия, ведь Румыния — член НАТО, а Молдавия, согласно Конституции, пока ещё нейтральная страна.

Но сторонники объединения с Румынией, которые контролируют правительство и парламент страны, не обращают внимания на такие "детали".

В феврале министр обороны Румынии Михай Фифор, прибывший в Кишинев по приглашению своего молдавского коллеги Еуджена Стурза( кстати недавно назначенный на этот пост вопреки и в обход Президента РМ, который по Конституции является главнокомандующим вооружёнными силами страны) , провел "инспекцию молдавской армии", словно речь идет о подконтрольной территории.

Впрочем, за этим дело не стало: министры договорились о созданяии общего командования и совместном патрулировании воздушного пространства обеих стран военной авиацией.

Появление румынской армии в Молдавии уже вызвало беспокойство в Тирасполе. Депутат Верховного совета самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей

Сафонов опасается, что официальный Бухарест может использовать румынскую армию для нападения на ПМР при возобновлении вооруженного конфликта на Левобережье Днестра.

Он также напомнил, что МВД Молдавии и Румынии подписали соглашение, согласно которому в случае возникновения массовых волнений и беспорядков на территории Молдавии для их подавления может быть задействована румынская жандармерия. "Поскольку Молдавия считает Приднестровье своей частью, то "беспорядками" может быть объявлено любое сопротивление Тирасполя воле Кишинева и любая попытка дислоцированных в ПМР российских миротворцев остановить кровопролитие", — предупреждает депутат Сафонов.

Видимо, в Москве разделяют тревогу Тирасполя по поводу постоянного присутствия румынской армии на территории Молдавии. Недавно в Кишиневе и в Тирасполе побывала российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным. Цель российской стороны — укрепить отношения с руководством ПМР и пророссийски настроенным президентом Молдавии Игорем Додоном. Стороны обсудили повестку предстоящего рабочего визита президента Молдавии в Москву.

"Предложил провести молдавско-российские консультации в отношении выстраивания стратегического партнерства. Обменялись мнениями о возможности реализовать такое партнерство в рамках существующего Договора о дружбе и сотрудничестве между РФ и Республикой Молдова или необходимости начать консультации по разработке нового Договора о стратегическом партнерстве между нашими странами", — резюмировал Додон по итогам переговоров с Карасиным.

При этом молдавский президент прекрасно понимает, что он фактически изолирован правительством и парламентом страны, и недавно Конституционный суд временно лишил его права назначать ключевых министров в кабинете министров страны. Он был абсолютно беспомощен, когда правительство страны объявило персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, который является сопредседателем межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и спецпредставителем президента РФ по Приднестровью. Додон также не смог воспрепятствовать высылке из Молдавии группы российских дипломатов.

По мнению ряда экспертов недавний визит в Кишинёв Карасина - это ещё одна попытка Москвы все-таки наладить добрые отношения между нашими странами. Высокопоставленный российский дипломат не стал нарушать протокола и помимо Президента РМ Игоря Додона встретился также с премьером Молдавии Павлом Филипом, который откровенно выступает за дистанцирование

Кишинева от Москвы и требует немедленного вывода российских миротворцев из Приднестровья. Это требование Филипа Карасин отверг, в своём выступлении в Тирасполе. "Голословные заявления и резолюции, которые выносятся на международные площадки, с призывом вывести российских военных с территории Приднестровья, являются не более чем упражнениями в дипломатическом искусстве", — отметил замглавы МИД РФ по итогам встречи с президентом ПМР Вадимом Красносельским.

Как известно, Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории ПМР в соответствии со ст. 2 и ст. 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно ст. 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо "по согласию сторон", либо "в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон".

Данное заявление - это ещё и ответ и на прозвучавшее недавно в Кишиневе заявление о том, что Грузия,Украина и Молдова , создав Альянс ГУМ , готовы объединиться в военный блок . Такую идею озвучил в Кишиневе на межпарламентской конференции «Восточное партнерство и современные вызовы безопасности» спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

В создании нового союза Парубий предлагает использовать опыт военного альянса по образцу украинско-польско-литовской бригады. Первое заседание новой организации, считает украинский спикер, нужно провести в Киеве. На мероприятиях украинско-молдавско-грузинского альянса, по его замыслу, будут подниматься конкретные вопросы военного сотрудничества.

Напомним, А.Парубий заявил, что Украина настаивала на термине "российская агрессия" в договоренностях с Молдовой и Грузией.

Данная новость не нуждается в дополнительных комментариев! Все стало на свои места! Союз антироссийских сил точно обретает зримые черты.

Что же будет со статусом нейтралитета Республики Молдова? Этим вопросом задаются сегодня многие видные эксперты и политологи. Есть версия, что в ходе пересмотра ряда статей Конституции РМ, это положение о нейтралитете страны из главного законодательного документа может просто исчезнуть и тогда наша страна точно войдёт в НАТО со всеми вытекающими из этого решения последствиями для своих граждан. Хочется очень надеется , что такое решение наш Парламент не примет даже , если на него будут оказывать давление на политики, представляющие интересы стран из числа внешних партнёров по развитию РМ . И "корабль под названием "Республика Молдова" продолжит самостоятельное плавание по бурному житейскому морю под своим Государственном Флагом , держа верный курс к светлому и нейтральному будущему нашей страны!

Роберт Западинский,

Руководитель Представительства федерального еженедельника "Российские вести"

в Республике Молдова