Поздравление всей Еврейской общине с Песах 5778!

Совсем скоро мы соберемся за столом в своей общине или в кругу семьи, чтобы встретить замечательный праздник Песах.

Мы соберемся, чтобы вспомнить, что Песах символизирует для еврейского народа окончание рабства, свободу, весну, пробуждение и саму жизнь.

История Песаха говорит нам, как важно всегда противостоять недоброжелателям, быть уверенным в себе, чутким и заботливым к близким, обладать силой воли и духа.

От всей души хочу пожелать вам, чтобы в этот Песах, вы стали внутренне сильнее, выросли духовно, сумели преодолеть свои слабости.

И, конечно, искренне желаю всем нам удачи, счастья и крепкого здоровья!

Песах Кашер ве-Самеах!

Кошерного всем праздника Песах!





Александр Билинкис,

Председатель Еврейской Общины

Республики Молдова