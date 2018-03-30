Поздравление всей Еврейской общине с Песах 5778!

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Интересное
Совсем скоро мы соберемся за столом в своей общине или в кругу семьи, чтобы встретить замечательный праздник Песах.
Мы соберемся, чтобы вспомнить, что Песах символизирует для еврейского народа окончание рабства, свободу, весну, пробуждение и саму жизнь.
История Песаха говорит нам, как важно всегда противостоять недоброжелателям, быть уверенным в себе, чутким и заботливым к близким, обладать силой воли и духа.
От всей души хочу пожелать вам, чтобы в этот Песах, вы стали внутренне сильнее, выросли духовно, сумели преодолеть свои слабости.
И, конечно, искренне желаю всем нам удачи, счастья и крепкого здоровья!
Песах Кашер ве-Самеах!
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