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Поздравление всей Еврейской общине с Песах 5778!
30.03.2018

Совсем скоро мы соберемся за столом в своей общине или в кругу семьи, чтобы встретить замечательный праздник  Песах.

  Мы соберемся, чтобы вспомнить,  что Песах символизирует для еврейского народа окончание рабства, свободу, весну, пробуждение и саму жизнь.

История Песаха говорит нам, как важно всегда противостоять недоброжелателям,  быть уверенным в себе, чутким и заботливым к близким, обладать силой воли и духа.

  От всей души хочу пожелать вам, чтобы в этот Песах, вы стали внутренне сильнее, выросли духовно, сумели преодолеть свои слабости.

И, конечно, искренне желаю всем нам удачи, счастья и крепкого здоровья! 

   Песах Кашер ве-Самеах!
   Кошерного всем праздника Песах!


 
Александр Билинкис,
Председатель Еврейской Общины 
Республики Молдова


 
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