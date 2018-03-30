ПСРМ обвинила Канду и Лянкэ в измене Родине

Партия социалистов обвинила председателя парламента Андриана Канду и вице-премьера по европейской интеграции Юрия Лянкэ в измене Родине. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом говорится в заявлении, с которым ПСРМ выступила в четверг.

Социалисты выразили "решительный протест против принятия парламентом Румынии к называемой "Декларации о праздновании объединения Бессарабии с Родиной-Матерью, Румынией, 27 марта 1918 г".

"Расцениваем эту Декларацию как акт открытой агрессии против суверенитета и независимости Республики Молдова. Тот факт, что за эту Декларацию проголосовало большинство фракций Парламента Румынии, свидетельствует о том, что политический класс Румынии един в своих агрессивных захватнических планах в отношении нашей суверенной страны",- отмечается в документе.

ПСРМ потребовала объяснения, на каком основании и с какой целью в ходе принятия подобной декларации в зале присутствовали высшие должностные лица РМ - председатель парламента Адриан Канду и вице-премьер Юрие Лянкэ.

"Мы расцениваем их действия как факт измены Родине. Партия социалистов заявляет о твёрдом намерении защищать суверенитет и независимость РМ всеми законными средствами, и призывает всех граждан нашей страны, вне зависимости от их социальных и геополитических предпочтений, объединиться вокруг защиты молдавской государственности", - говорится в Заявлении.

В четверг фракция ПСРМ в парламенте потребовали отставки Андриана Канду, после чего, в знак протеста объявила о бойкоте заседания в четверг и покинула зал заседаний парламента.

Как уже сообщал "ИНФОТАГ", ранее и партия коммунистов обвинила парламентскую делегацию РМ, принявшую участие в заседании парламента Румынии 27 марта, посвященному так называемому "Столетию великого объединения", в том числе Канду и Лянкэ, в предательстве Родины.