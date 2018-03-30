Воронин призвал Канду прекратить агитацию за объединение с Румынией

Председатель Партии коммунистов Владимир Воронин призвал председателя парламента Андриана Канду прекратить агитацию за объединение с Румынией. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом говорится в открытом письме Воронина, обнародованном в четверг.

Воронин заявил, что в своем выступлении на заседании парламента Румынии, посвященном 100-летию Объединения Канду "не только не пытался противопоставить что-либо открытым призывам к ликвидации Республики Молдова, которые звучали с трибуны, но и абсолютно безвольно им потакал".

"В своей речи вы, вопреки объективной общественной реальности в Молдове, легализовали маргинальный унионизм в качестве респектабельного политического явления. Вы представили в виде героев предателей из Сфатул Цэрий, которые уже в 1924 году, шесть лет спустя после так называемой "унире" в письменном виде каялись в содеянном", - заявил Воронин.

Он отметил также, что спикер объявил Румынию "нескончаемым источником европейских ценностей и цивилизации", в то время, как, по мнению Воронина, "румынские нацисты вместе с гитлеровскими фашистами" во время войны, в 1941-44 г.г., уничтожили 300 тысяч жителей Молдовы.

У вас может быть собственное мнение. Возможно, вы не находите в преступлениях румынского нацизма на территории оккупированной Бессарабии ничего предосудительного. Но вы в этой должности представляете многонациональный народ Молдовы и не имеете никакого права делать подобные заявления от его имени", - заявил Воронин в письме к Канду